Париж должен сделать все возможное для того, чтобы Россия и киевский режим вернулись к переговорному процессу. Соответствующее заявление 22 сентября сделал французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Я думаю, что сегодня мы должны сделать всё, чтобы в момент, выбранный вовлечёнными сторонами, когда [киевский режим] будет способен это сделать, стороны вернулись за стол переговоров», — отметил французский лидер.

Политик также считает, что в ходе переговоров должны быть учтены требования киевского режима, в том числе и требование восстановить границы бывш. УССР «как минимум в том виде, в каком они существовали в феврале» текущего года.

Заявление французского лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что с киевским режимом вели безуспешные переговоры восемь лет. Иные добавили, что Франции стоило бы для начала перестать снабжать киевский режим оружием.

«Еще бы как-то по-другому он заявил в нынешней ситуации, но трубку уже никто не возьмет», — смеется Alexandra, имея в виду несостоявшийся телефонный разговор Макрона с Путиным.

«Напрягайте своего наркошу [Зеленского] на капитуляцию. Всего-то делов!» — отметил Денис Алексеевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тряпичный клоун

«Пусть начнёт с того, что Франция перестанет поставлять оружие и деньги [киевскому режиму]. Начнёт в ЕС продвигать то же самое. А потом уже и разговоры можно разговаривать», — отметил Александр Т.

«Уже один раз договорились. Цена — 14 тысяч жертв за восемь лет. И если [Макрон] думает, что кто-то будет разговаривать сейчас, он ошибается», — отреагировала Наталья.

«Поздно уже переговоры затевать! Как говорил Остап Бендер, лёд тронутся, господа присяжные!» — написал Василий.

«Лето на подумать было», — прокомментировал tokklub ТОК.

«Зачем переговоры? Они нужны были, когда были ЛДНР. Теперь ЛДНР, Запорожье и Херсон возвращаются в состав РФ. Далее уже не будет переговоров — либо полная капитуляция Киева, что Вашингтон не позволит (до последнего жителя б. УССР), либо отмена [б. УССР] как государства…» — пишет Akram S.

«А не будет переговоров…» — добавил Mistral.

«Что, 8 лет переговоров мало?..» — задался вопросом Al.

«Даже не вздумайте! Только полное и бескомпромиссное уничтожение бандеронацистской проамериканской и европейской мрази», — отреагировал Эдуард.

«Твои ракеты Донецк в хлам разносят, о чём с тобой говорить? Раньше надо было, а теперь лягушек жри», — адресовала Макрону свои слова Ella V.