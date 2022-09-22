Известие о возвращении домой после обмена пленённых ВСУ российских военных спровоцировало шквал комментариев в социальных сетях. Большинство людей считают наших ребят героями.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Своих не бросаем. Лично я рад, что наши ребята вернулись к своим семьям. Это важное, волевое решение штаба. Я верю Владимиру Владимировичу Путину. Он делает всё согласно долгу, чести и рациональности», — считает Александр Погожаев.

«Главное, живы!» — считает Марина.

«Какая радость родным! Слава богу!» — соглашается Татьяна.

«Наши, родные, живые!» — поддерживает Наталья.

«Сил для восстановления, мужики, вам», — пожелала Валентина Сарина.

«Слава Богу! Восстанавливайтесь быстрее!» — напутствует Екатерина Бортникова.

«Да плевать мне, на кого их обменяли! Главное, вернуть ребят!» — считает Сергей Матвеев.

«Ребята, мы вас очень любим. Россия победит», — написала Марина Сорокина.

«Солдат жаль. А вот Медведчук должен был вместе с азовцами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сидеть», — отмечает Виктор Переверзев.

«Низкий поклон ребятам!» — отозвалась Ирина Клейно.

«Спасибо, что живые! Спасибо за все! Вы наши герои!» — поблагодарила Марина Соловьева.

«Не понимаю, как отпустили азовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем более главарей и иностранных наёмников?» — спрашивает Мария.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация)

«А мне не понятно, почему не Россия ставит условия — кого и на кого мы будем менять? Конечно, рада за ребят, но очень мутная ситуация, почему азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и наемники освобождены?» — развивает тему Татьяна.

«Героев вернули из ада! А те, которые вопят, что нельзя было менять на нациков, видимо, не понимают, что иначе нам ребят не вернули бы — Зеле плевать на ВСУ-шников. Диванные воины разгоняют тему «предательства» — крутые такие, а как частичную мобилизацию объявили, так все под диваны попрятались. Освобождённые ребята каждый день подвергались пыткам, как в гестапо, и это большой успех, что их вырвали у смерти! Жду, что так же освободят и всех оставшихся в плену. И плевать на кого, хоть на чёрта лысого!» — считает Татьяна Ткач.

«Надо было встретить, как настоящих героев! Чтобы после этого ада наши бойцы почувствовали, что их ждала вся страна!» — предложила Светлана Коваль.

«Слава Богу! Выздоравливайте, восстанавливайтесь поскорее, наши родные, наши герои. Ни одна нацистская азовская сволочь не стоит и волоса наших солдат и офицеров. Вы всё герои и настоящие мужчины. А этот навоз, что сейчас в Турции — он покрыл себя позором и ненавистью русского народа до конца своих никчемных жизней», — поделилась мнением Наталья Севастьянова.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

«А убийцы и террористы всё равно найдут свою смерть, и она не сделает из них символов борьбы, они просто сдохнут», — соглашается Нина.

«Ребята, Россия вам всем благодарна за мужество в испытаниях. Поднимите голову: вам нечего стыдиться! Мы вас любим и ценим!» — призналась Елена Иванова.

«Слава Богу, скорейшего восстановления и выздоровления! Лично для меня жизнь наших воинов дороже и ценнее. Спасибо ребят, храни Вас Бог!» — пожелала Алена.

«Спасибо всем, кто помог этим людям вырваться из застенок живодеров! Не забывайте, что азовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут выдавать из Турции Киеву после окончания войны. Нужно побеждать. Тогда выдавать будет некому», — отметила Лариса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Россия провела обмен военнопленными с Киевом, известило турецкое агентство Anadolu. По утверждению неназванного источника, РФ переданы 50 пленных, включая бывшего депутата законодательного органа киевского террористического режима Виктора Медведчука, в то время как Киев получил 215 человек. Журналистка Юлия Витязева опубликовала фото российских военнослужащих.

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