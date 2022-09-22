В конце 1942 года, когда продвигаться дальше на восток Вермахт больше не мог, нацистский лидер Адольф Гитлер перевел немецкие сухопутные силы на стратегию «удержания земли», требуя, чтобы его армии защищали обширные, в основном пустые и не представляющие особой важности пространства советской территории, пишет бывший советник министра обороны в администрации Дональда Трампа Дуглас Макгрегор в статье, вышедшей 22 сентября в The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Из-за «удерживания» Берлин тогда лишился не только стратегической инициативы, но и, прежде всего, возможности маневрами обходить медленного, методичного советского противника. Удерживание территорий также стало предельным испытанием для немецкой логистики. Когда к удержанию земли добавились бесконечные контратаки с целью вернуть бесполезную территорию, Вермахт был обречен на медленное, но верное поражение.

Лидер бывшей УССР Владимир Зеленский — предположительно, следуя рекомендации своих американских и британских военных консультантов, — также применяет стратегию удержания на востоке. Вооруженные формирования режима, находясь в городских районах и подготовив оборону, потеряли мобильность. В результате войска бывшей УССР превратили городские центры в укрепления, в которых нужно было стоять до последнего. Такие разумные шаги, как, например, отступление из городов, вроде Мариуполя, благодаря чему можно было бы спасти лучшие части режима, были запрещены, в результате этого российские войска пошли на методическую изоляцию и уничтожение окопавшихся в городах частей, у которых не было никакой возможности бежать или получить помощь от других вооруженных формирований Киева.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут огонь

Стремление российского командования уничтожать части киевского режима при наименьших возможных потерях среди российских солдат увенчалось успехом: вооруженные формирования бывшей УССР всегда несли большие потери, однако теперь, после контрнаступления Киева в Херсонской области, они достигли ужасающих масштабов, скрыть которые невозможно: в месяц Киев теряет до 20 тыс. убитыми или ранеными.

Несмотря на отправку 126 гаубиц западного производства, 800 тыс. снарядов к ним, а также установок HIMARS, месяцы жестких боев сильно ослабили сухопутные части Киева. В условиях этой катастрофической ситуации Зеленский по-прежнему отдает приказ за приказом контратаковать для возвращения под свой контроль территории с тем, чтобы показать, что стратегическая позиция бывшей УССР по отношению к России не так безнадежна, как кажется.

Недавнее продвижение вооруженных формирований Киева и захват Изюма, казалось, стало подарком режиму. Нет никаких сомнений в том, что Киев полагался на предоставленные США спутниковые снимки, вскрывшие малую защищенность этих территорий со стороны России. По словам Макгрегора, Москва посчитала необходимым вывести свою немногочисленную группировку с этих территорий. Однако цена «пропагандистской победы» была высока: по разным оценкам, от 5 до 10 тыс. членов вооруженных формирований бывшей УССР погибли или получили ранения, будучи расстрелянными российской артиллерией и авиацией.

Учитывая неспособность Вашингтона положить конец конфликту в бывшей УССР поражением российского оружия, представляется очевидным, что вашингтонские круги вместо этого попытается превратить руины бывшей УССР в открытую и незаживающую рану на боку России. С самого начала проблема такого подхода заключалась в том, что у России всегда были ресурсы для резкой эскалации боевых действий и прекращения боевых действий в бывшей УССР на очень жестких условиях. Сейчас идет эскалация.

В обращении к гражданам, которое никого не должно удивить, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 300 тыс. резервистов. Многие из этих людей заменят регулярные части российской армии в других частях страны и высвободят войска для операций на территории бывшей УССР. Другие резервисты пополнят российские подразделения, уже дислоцированные на востоке бывшей УССР.

Министерство обороны Российской Федерации СВО

Готовность Путина к переговорам и ограничению размаха и деструктивности кампании в бывшей УССР всегда принималась США за свидетельство слабости, тогда как было ясно, что цели Путина всегда ограничивались устранением угрозы НАТО для России на востоке бывшей УССР. Стратегия Вашингтона по использованию конфликта для продажи Германии истребителей F-35 — наряду с большим количеством ракет и радаров союзным правительствам Центральной и Восточной Европы — теперь дает обратный эффект.

Оборонный истеблишмент уже давно успешно успокаивает американских избирателей бессмысленными клише. По мере того, как на востоке бывшей УССР складываются благоприятные для Москвы условия и укрепляются позиции России в мире, Вашингтон оказывается перед суровым выбором: говорить об успешном «ослаблении России» в бывшей УССР и сворачивать свои действия. Или рисковать региональной войной с Россией, которая охватит всю Европу.

Однако в Европе война Вашингтона с Москвой — это больше, чем просто неприятная тема. Экономика Германии находится на грани краха. Немецкая промышленность и домохозяйства нуждаются в энергии, которая дорожает с каждой неделей. Американские инвесторы обеспокоены, поскольку исторические данные показывают, что экономические показатели Германии часто являются предвестниками тяжелых экономических времен в США.

Что еще более важно, социальная сплоченность в европейских государствах, особенно во Франции и Германии, хрупка. Полиция Берлина, по некоторой информации, разрабатывает планы по борьбе с беспорядками и мародерством в зимние месяцы, если энергосистема «мультикультурного» города рухнет. Недовольство растет, и вполне вероятно, что правительства Германии, Франции и Великобритании, скорее всего, пойдут по пути своих коллег в Стокгольме и Риме, которые потеряли или потеряют власть в пользу правоцентристских коалиций.

На сегодняшний день Киев продолжает играть на руку Москве, разбивая последние резервы живой силы своих вооруженных формирований о российскую оборону. Вашингтон, настаивает президент Джо Байден, будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». Но если Вашингтон продолжит истощать американские стратегические нефтяные резервы и отправлять американские военные запасы в бывшую УССР, способность защищать и снабжать Соединенные Штаты будут конкурировать с поддержкой бывшей УССР.

(сс) U.S. Secretary of Defense Джо Байден

Россия уже контролирует территорию, которая производит 95% ВВП киевского режима. Москве не нужно идти дальше на запад. На момент написания этой статьи кажется очевидным, что Москва завершит свою работу в Донбассе, а затем обратит свое внимание на Одессу.

Москва не торопится. Российские войска очень методичны и последовательны. Вооруженные формирования киевского режима истекают кровью в одной контратаке за контратакой. Зачем спешить? Москва может потерпеть. Китай, Саудовская Аравия и Индия покупают российскую нефть за рубли. Санкции наносят ущерб европейским союзникам Америки, а не России. Грядущая зима, скорее всего, изменит политический ландшафт Европы больше, чем любые действия Москвы. В Закопане, городе с населением 27 тыс. человек на крайнем юге Польши, уже идет снег.