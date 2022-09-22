Решение о принятии Донбасса и освобождённых территорий в состав России — то, чего многие годы ждали люди. Редакция ИА REGNUM собрала наиболее характерные комментарии о предстоящем референдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Референдумы поднимут новую патриотическую волну внутри России и укрепят политическую ситуацию внутри страны. Со всех точек зрения референдумы нужны и полезны», — считает Максим.

«Да жители Донбасса и без наглядной агитации проголосуют ЗА! Очень рада за них. Они выстрадали это. Горжусь своей страной. Русские своих не бросают!» — соглашается Нелли Т.

«Сделаем Новороссию прекрасней. Зверьё бандеровское с наёмниками только под ноль», — призывает Виталий Долгованов.

«Глядя на храбрый подвиг жителей ЛДНР, и остальные города подтянутся. Захотят присоединиться к России и начать жить достойно», — отметил Тарас Ващенко.

«Молодцы! Солидарность горизонтальная спасет Россию!» — считает Евгений Артемьев.

«Это отлично! Донбасс становится неотъемлемой частью России!» — считает Олег.

«Я желаю всем, кто помнит, каким был Донбасс, снова в нем жить! А те, кто не застал Донбасс до 90-х годов — познакомиться с ним! Мира желаю родной земле!» — поделилась Наталья.

«Надо еще присоединить все республики СССР», — считает Любовь Анисимова.

«Прибалтику? Там отмороженных слишком много. И надо не присоединять республики, а восстановить СССР, навести порядок, убрать буржуев, и они сами присоединятся, и много кто другой захочет присоединиться», — рассуждает Александр Калмыков.

«Славься Россия! Здравия желаю Путину Владимиру Владимировичу! Луганск, Донецк, мы ждём вас домой», — поведал Григорий Колесов.

«Ждём домой!» — пожелал Сергей.

Andrew Butko Жители Донбасса

«Исторический момент!» — считает Наталья Попова.

«Расширяется наша матушка Россия», — соглашается Антон.

«Мои хорошие, потерпите немного. Скоро мы станем одной страной, и вы не будете больше терпеть натовскую и киевскую агрессию!» — написала Владлена.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также контролируемых российскими военными частей Херсонской и Запорожской областей б. УССР пройдут с 23 по 27 сентября.

В США и Европе уже заявили, что не признают «фиктивные референдумы», а в Киеве пообещали продолжить «освобождать свои территории, что бы там ни говорили в России».

О том, что Россия поддержит референдумы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил президент Владимир Путин. «Мы не можем бросить людей», — подчеркнул он.

После проведения референдумов нападение на освобожденные территории станет нападением на Россию со всеми последствиями, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

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