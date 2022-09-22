«Думают за лужей отсидеться?» — в США угрожают ударами по базам РФ в Крыму
Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки нанесут по российским военным базам в Крыму «сокрушительный удар» в том, случае, если Российская Федерация задействует ядерное оружие на территории бывш. УССР. Соответствующее заявление в интервью газете Daily Mail сделал генерал-лейтенант американской армии в отставке Бен Ходжес.
Американский генерал уточнил, что Штаты могут атаковать Черноморский флот России, ударив по нему без применения ядерного оружия. Он также указал на то, что в том случае, если Россия применит по территории б. УССР любое стратегическое оружие массового уничтожения, реакция американской стороны будет «стремительной и жесткой». Вместе с тем американский генерал также считает крайне малой вероятность того, что власти Российской Федерации отдадут приказ нанести ядерный удар.
Заявление американского генерала обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что так как американский генерал в отставке, он может говорить всё что угодно. Иные обрушились на Ходжеса с критикой, так как он не понимает, какими могут быть последствия, если США ударят по российским военным базам.
«Вызовите им там психиатра уже кто-нибудь», — отреагировал V. E.
«Ну тогда наступит всеобщий армагеддец», — не выдержал Fedor.
«Если бы я вышел в отставку, я б ещё не такого наговорил», — шутит Jktu.
«Ясно. Сразу видно, что вакцинированный… Со всеми бустерами», — шутит один из участников обсуждения.
«А то, что в ответ получат США, он не думает? Они какие-то недалекие…» — отреагировал O. F.
«Интересное искажение. Если к европейскому политику поставить приставку «бывший», он может начать говорить вменяемые вещи. А с генералами американскими всё наоборот», — с юмором отметил еще один участник обсуждения.
«Это что, признание, что американцы — сторона конфликта?» — задалась вопросом Мариша К.
«Он предлагает нам нанести удар по США? Зачем он это делает?» — не понимает Danil K.
«А они опять типа за лужей, в домике?» — спросила Valeriia G.
«Кроме США, по мирняку атомным оружием никто не воюет… факт доказанный…» — добавил Сергей К.
«То есть они-таки считают Крым русским», — отметила Olga B.
«Ответный?! А давно [б. УССР] является одним из американских штатов?» — задалась вопросом Ольга П.
«Это не официальное лицо, его заявления ничтожны. Как, впрочем, и главнокомандующего в США — Байдена. Байден заявил, что будет защищать Тайвань от Китая военным путем. А его администрация немедленно опровергла это утверждение, прозрачно намекнув, что Альцгеймер говорит от своего имени, США за его слова ответственность на себя не берут. Так и в этом случае — ну кто в здравом уме поверит, что США рискнет получить по наглой морде «Сарматом» ради защиты какой-то там [б. УССР]? Для них это всё равно, как если бы они вписались за Афганистан или Ирак», — написала Лариса Ивановна.
«А с чего старый маразматик взял, что Путин собирается применить я/о на [территории б. УССР]? Может, он сразу по центрам принятия решений долбанет», — отреагировала Irina S.
«Они прямо мечтают, чтоб мы по [территории б. УССР] долбанули, ума у США не хватает, что если куда и полетит, то к ним, за лужу…» — пишет Валерий.
«Базы Крыма американцам покоя не дают. По всей видимости, планы до 2014 [года] у них были грандиозные в отношении территории Крыма», — отметила Татьяна.
«Думаю, что если дело дойдёт до «ответного» удара США, то он им уже не понадобится, т. к. нанести его они уже не смогут: рыба гниёт с головы, поэтому её и будем отсекать первой», — написал Igor Z.
«Полегче на поворотах, Ходжес. Вот только… [его] спросить забыли. Россия себе и миру не враг, чего про американцев не скажешь. Эти флибустьеры всегда рассчитывали и рассчитывают, что смогут за лужей отсидеться, но «Посейдон» имеет другое мнение на этот счёт», — подытожила Алина А.