Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки нанесут по российским военным базам в Крыму «сокрушительный удар» в том, случае, если Российская Федерация задействует ядерное оружие на территории бывш. УССР. Соответствующее заявление в интервью газете Daily Mail сделал генерал-лейтенант американской армии в отставке Бен Ходжес.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1964. США Решительный генерал

Американский генерал уточнил, что Штаты могут атаковать Черноморский флот России, ударив по нему без применения ядерного оружия. Он также указал на то, что в том случае, если Россия применит по территории б. УССР любое стратегическое оружие массового уничтожения, реакция американской стороны будет «стремительной и жесткой». Вместе с тем американский генерал также считает крайне малой вероятность того, что власти Российской Федерации отдадут приказ нанести ядерный удар.

Заявление американского генерала обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что так как американский генерал в отставке, он может говорить всё что угодно. Иные обрушились на Ходжеса с критикой, так как он не понимает, какими могут быть последствия, если США ударят по российским военным базам.

«Вызовите им там психиатра уже кто-нибудь», — отреагировал V. E.

«Ну тогда наступит всеобщий армагеддец», — не выдержал Fedor.

«Если бы я вышел в отставку, я б ещё не такого наговорил», — шутит Jktu.

«Ясно. Сразу видно, что вакцинированный… Со всеми бустерами», — шутит один из участников обсуждения.

«А то, что в ответ получат США, он не думает? Они какие-то недалекие…» — отреагировал O. F.

«Интересное искажение. Если к европейскому политику поставить приставку «бывший», он может начать говорить вменяемые вещи. А с генералами американскими всё наоборот», — с юмором отметил еще один участник обсуждения.

«Это что, признание, что американцы — сторона конфликта?» — задалась вопросом Мариша К.

«Он предлагает нам нанести удар по США? Зачем он это делает?» — не понимает Danil K.

«А они опять типа за лужей, в домике?» — спросила Valeriia G.

«Кроме США, по мирняку атомным оружием никто не воюет… факт доказанный…» — добавил Сергей К.

«То есть они-таки считают Крым русским», — отметила Olga B.

U.S. Army Europe Images Командующий Силами быстрого реагирования НАТО генерал-лейтенант Бен Ходжес приветствует украинских солдат на учениях Rapid Trident в Яворово. Львовская область, Украина. Июль 2013 года

«Ответный?! А давно [б. УССР] является одним из американских штатов?» — задалась вопросом Ольга П.

«Это не официальное лицо, его заявления ничтожны. Как, впрочем, и главнокомандующего в США — Байдена. Байден заявил, что будет защищать Тайвань от Китая военным путем. А его администрация немедленно опровергла это утверждение, прозрачно намекнув, что Альцгеймер говорит от своего имени, США за его слова ответственность на себя не берут. Так и в этом случае — ну кто в здравом уме поверит, что США рискнет получить по наглой морде «Сарматом» ради защиты какой-то там [б. УССР]? Для них это всё равно, как если бы они вписались за Афганистан или Ирак», — написала Лариса Ивановна.

«А с чего старый маразматик взял, что Путин собирается применить я/о на [территории б. УССР]? Может, он сразу по центрам принятия решений долбанет», — отреагировала Irina S.

«Они прямо мечтают, чтоб мы по [территории б. УССР] долбанули, ума у США не хватает, что если куда и полетит, то к ним, за лужу…» — пишет Валерий.

«Базы Крыма американцам покоя не дают. По всей видимости, планы до 2014 [года] у них были грандиозные в отношении территории Крыма», — отметила Татьяна.

«Думаю, что если дело дойдёт до «ответного» удара США, то он им уже не понадобится, т. к. нанести его они уже не смогут: рыба гниёт с головы, поэтому её и будем отсекать первой», — написал Igor Z.

«Полегче на поворотах, Ходжес. Вот только… [его] спросить забыли. Россия себе и миру не враг, чего про американцев не скажешь. Эти флибустьеры всегда рассчитывали и рассчитывают, что смогут за лужей отсидеться, но «Посейдон» имеет другое мнение на этот счёт», — подытожила Алина А.