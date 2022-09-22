Общественность активно комментирует заявление главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева о том, что подготовка граждан, которые подлежат мобилизации в рамках специальной военной операции России на территории бывш. УССР, займет больше одного месяца.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Всё-таки звёздно-полосатый Запад боится мобилизации русских, что из каждого утюга повылезали провокаторы, которые резко озаботились нашими жизнями. Лицемерные подонки из США и Европы, которые каждый день открыто говорят о том, что русских надо уничтожать и убивать, а страну — раздербанить на куски. Про Донбасс и говорить страшно, весь залит кровью русских людей», — отметила Надежда Сотина

«Непростое ВВП решение принял, но это все во благо нашей страны и для защиты русских людей», — считает Ирина Егорова.

«Если моя страна попросит меня служить ей, а мне 70 лет, я буду стоять изо всех сил, потому что это моя страна», — рассуждает Матвей Терновой.

«Война — так война: бейте сук-фашистов, сынки, чтоб только пыль от них летела, чтобы пикнуть не смели! Хватит оглядываться на Запад или ещё кого. Будь я помоложе, я бы лично взяла в руки оружие и за каждого убитого ребенка мстила, истребляла фашистскую бесноватую нечисть», — соглашается Светлана Дугонина.

«Братцы, пара просыпаться… Мы воюем за свою родину русскую, за которую проливали не раз кровь наши предки… Мы — сыны великих героев… Реальность в том, что за нашими спинами — дети, жены, матери, семьи, простые люди… Я с вами и я тоже буду там! Слава Руси! Слава предкам нашим!» — поддержал Евгений Федоров.

«Горжусь, что в нашей стране столько мужественных МУЖЧИН! Ни один из моих знакомых не сказал, что не пойду… Все в голос говорят: «Если надо, то пойдём и будем защищать свою страну». Никто не побежал в кустики сушить свои сахарные трусики. Гордость и только гордость за нашего БРАТА!!! Фашисты современные ещё, наверное, не поняли до конца, с кем связались и какой у нас русский дух», — поделилась Татьяна Соколова.

Министерство обороны России Уничтожение противника в ходе специальной военной операции

«Это действительно тяжелое решение. Но нужно было обязательно сделать всё для защиты мирного населения Донбасса», — считает Елена Рубенцова.

«Горжусь своей страной Россией! Горжусь своими родителями и учителями, в школе которые меня воспитали! Путину зачёт и уважение!» — отметило Руслан Тин.

«Сказать, что народ гордится президентом России — ничего не сказать! Не побоялся выступить один против всей этой кодлы! По-настоящему настоящий лидер Великой России! Хохлоботы, вы не переживайте, скоро и Китай подтянется, и Иран, и Турция. Все понимают, что вам не нравится, что подкрепления в 300 000 граждан России скоро подойдёт. И вам реально страшно, потому что понимаете, чем это вам аукнется. И как бы вы здесь ни распинались, сегодня это ваше порожние. Читал ваши паблики, вы реально испугались! Это правильно, страх отрезвляет!» — поделился мнением Станислав Третьяков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России. В ряды Вооруженных сил страны призовут 300 тысяч человек, отметил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, в первую очередь в армию отправятся уже служившие граждане России, а также те, кто имеет боевой опыт и военно-учетную специальность. Их подготовка займет больше одного месяца.

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