Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что конфликт на территории бывшей УССР завершится за столом переговоров, но он хочет при этом помочь Киеву обеспечить себе «хорошие переговорные позиции», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 22 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Самое удивительное, что глава Североатлантического альянса умудрился высказать две противоречащие друг друга позиции. Он выступает за переговоры, но вместе с тем желает оказать помощь киевскому неонацистскому режиму, чтобы тот на поле боя выбил для себя более выгодное положение в переговорном процессе.

«Переобувашки вошли в чат. Видимо, пословицу «не буди русского медведя» на Западе всё-таки слышали, но не сразу поняли», — предполагает Марина Б.

Многие пользователи отметили, что Столтенберг, по сути, признался в том, что НАТО участвует в войне против Российской Федерации.

«Мы так и думаем, что Америка и Европа там вообще не при делах. Просто мимо проходили», — шутит Павел В.

Некоторые комментаторы отмечают, что тяга к переговорам свидетельствует о том, что Запад больше не готов усугублять этот конфликт.

«Заднюю стали включать. Поняли, что уже очень горячо стало и как оно будет теперь ещё дальше — неясно. Поняли, что шутки кончились, но они всё ещё не поняли, что уже поздно», — поделился свои мнением Михаил Л.

«Понятное дело. Сдыхать не хочет никто. Знают, что никто не выживет в полноценной войне с Россией. С русскими надо считаться. Не трогайте нас, иначе получите по сусалам», — написал Максим К.

Часть людей заметила, что НАТО пытается выставить себя в качестве стороннего наблюдателя, но на самом деле принимает непосредственное участие в конфликте на территории бывшей УССР.

«Столтенберг, у тебя с головой всё в порядке? А кто оружие поставляет нацистам? Как это поможет переговорам?» — спрашивает Татьяна Л.

«Кому он эту пургу втирает? НАТО — это сторона конфликта. Столтенберг врёт! Они не хотят мира», — считает Сергей Ш

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«НАТО уже участвует в этом конфликте активно. Пусть не притворяется, что это не так», — написал Эдуард Б.

«НАТО всего лишь предоставляет разведданные, поставляет оружие, наёмников, советников, планирует операции, платит военным. Это просто помощь, не участие. Ага, конечно», — отметила Мария Ш.

«Страны НАТО, снабжая киевский неонацистский режим оружием, техникой и людьми, участвует в конфликте и даже руководит ВСУ. В Киеве больше сотни военных советников. Так что НАТО участвует в конфликте самым серьёзным образом», — уверен Сергей П.

«Ая-яй! Помощничек кровавый! Натовские бомбы каждый день убивают мирных жителей Донбасса, Херсона, Запорожья. Путёвку на скамью подсудимых за геноцид русских людей для Столтенберга!» — призывает Татьяна С.

Нашлись и те, кто считает, что генсек НАТО заявлял о переговорах и раньше, вот только дальше разговоров дело мирного урегулирования никуда не продвинулось.

«Я полагаю, что он имеет в виду обеспечение победы для Киева лишь на выгодных условиях в формате переговоров. Он ничего нового не сказал», — указывает Светлана А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бывшая УССР

Напомним, 21 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству Reuters о том, что конфликт на территории бывшей УССР завершится за столом переговоров, но он хочет при этом помочь Киеву обеспечить себе «хорошие переговорные позиции».