Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам и объявил о частичной мобилизации до 300 тысяч человек для дальнейшего проведения специальной военной операции. Он заявил, что поддерживает решение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о проведении референдума о воссоединении с Российской Федерацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

«Уважаемые друзья, сегодня наши вооруженные силы действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает тысячу километров, противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада. В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение, оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся, а именно, для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложения Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации», — сказал Путин.

Большое количество пользователей социальных сетей продолжают считать, что российские вооруженные силы проигрывают на территории бывш. УССР, что у России не получится завершить СВО успешно. Часть пользователей все же поддерживает Россию, они считают, что миром должны управлять явно не страны НАТО, которые просто стравливают дружественные народы.

«Мир должен поддерживать Россию, бороться против НАТО, чтобы мы могли жить с мире и спокойствии, чтобы над нами не издевались западные империалисты», — считает @dsephelle.

Ряд комментаторов раскритиковал тех пользователей, которые безосновательно осуждают Россию и говорят, что российские вооруженные силы уйдут с территорий бывш. УССР ни с чем. Они считают, что нужно осуждать Запад, который спонсирует неонацистов оружием, киевский режим, который издевался и бомбил территории ДНР и ЛНР на протяжении восьми лет.

«Вы смотрите только на то, что делает Россия, а не на то, что происходит и с той, и с другой стороны. Очень сложно не иметь желания выйти из состава государства, где на протяжении восьми лет стреляли по мирному населению, школам, жилым комплексам, игнорируя соглашения о режиме прекращения огня. В каждой стране есть неонацисты, но благодаря людям, которые их поддерживают и защищают, говоря, что его не существует, неонацизм процветает», — объяснил @Bogsveigir.

Ярослав Громов ИА REGNUM Обстрел Донецка 17 сентября 2022 г.

Среди пользователей есть те, кто не считает, что частичную мобилизацию объявили от нехватки людей на поле боя. Большая часть из них предполагает, что объявление мобилизации — это стратегический ход, и он был сделан именно сейчас потому, что силы ВСУ практически иссякли.

«Я не вижу никаких тяжелых времен для России. Они наконец-то получат те ресурсы, которые им нужны. А со стороны Киева сражаются уставшие 60-летние призывники. К тому же запасы западного оружия скоро закончатся. И Россия хорошо сражается зимой. Так что киевский режим еще ничего не видел», — прокомментировал @TClash2022.

«Россия освободила практически четыре области с помощью участия 100 тысяч профессиональных солдат и военных Донбасса. Киев, НАТО и США буквально бессильны, они только и могут, что просто стоять на месте и кидать ракеты», — написал @stellarman22.

В комментариях также добавили, что после решений, принятых российским президентом, вместе с киевским режимом под воду пойдет и Запад, который так активно его поддерживает.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Цены на энергию взлетели до небес, в странах гиперинфляция и рецессия. Это все показывает, что западные санкции стали выстрелом себе в ногу. Но сейчас их прокси-война на территории бывш. УССР выйдет из-под контроля. Путин заявил о том, что у России есть «более современное» оружие, чем то, которое НАТО поставляет. И еще он призвал резервистов к участию», — написал @Chellaney.