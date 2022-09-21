Рекомендация Центрального банка РФ российским банкам и микрофинансовым организациям давать гражданам, попавшим под частичную мобилизацию, кредитные каникулы, в том числе по ипотеке, а также распространить кредитные каникулы на их иждивенцев, вызвала дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 21 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный Банк России

Предполагается, что если банки согласятся пойти навстречу, попавший под частичную мобилизацию гражданин будет иметь право обратиться в организацию, предоставившую своему клиенту кредит, чтобы попросить отсрочки в связи с тем, что ему придётся взять в руки оружие и идти защищать суверенитет своего государства и мирных жителей освобождённых территорий бывшей УССР.

«Могли бы совсем отменить выплаты по кредитам», — считает Татьяна С.

Многие пользователи были возмущены тем, что мобилизованным гражданам предлагают кредитные каникулы, а не кредитную амнистию.

«Каникулы? Слишком слабо для такого случая. Нужна ипотечная амнистия, раз пошла такая пляска. Как будет оплачивать ипотеку человек, если он, к примеру, не дай бог, вернулся с ранением и больше не может по линиям электропередач лазить, ежели он электрик. Тут надо глубже думать», — уверен Валерий П.

Некоторые комментаторы отмечают, что экономическая система государства не позволяет по щелчку пальцев прощать населению долги.

Wikipedia.org Долг

«Надо, видимо, людям на пальцах объяснить, как работает экономика. Нельзя просто так взять деньги в банке, а потом их не отдавать. Каникулы кредитные — это хорошая помощь для наших военнослужащих. Кроме того, зарплаты-то их никто не лишает. Так что обижаться на государство, что оно просто так долги не списывает, глупо. Где убыло, там обязательно должно прибыть, иначе убудет у кого-то другого», — указывает Аркадий Ш.

Часть людей полагает, что самым важным для военнослужащих, которые ушли с гражданки через частичную мобилизацию, чтобы их рабочее место было за ними закреплено.

«Главное, чтобы люди не лишились сейчас постоянной работы. А то знаем мы, как законы работают», — отметила Анна С.

Ряд пользователей указывает на то, что Центробанку не отделаться одними лишь рекомендациями, если он действительно хочет, чтобы мобилизованные граждане попали под программу кредитных каникул.

«Рекомендации не являются обязательными. Очередное бла-бла-бла», — написал Максим М.

«Рекомендация — это не приказ. Рекомендация — это пшик, ветер», — поделился своим мнением Алексей А.

«Надо не рекомендовать, а принимать такие законы! Как мобилизовали, так сразу под каникулы человек должен подпадать», — поделился своим мнением Антон П.

Нашлись и те, кто уверен, что без радикальной смены экономического курса страны наши солдаты никогда не получат достаточной заботы со стороны государства.

mil.ru Российские солдаты

«С нынешней экономической системой мы однозначно столкнёмся с неприятными ситуациями. Пора уже менять основы, на которых зиждется либеральный класс. Пора уже переводить страну на военные рельсы. Этого от нас изменившаяся жизнь требует», — пишет Валентин С.

Напомним, 21 сентября пресс-служба Банка России сообщила о том, что Центральный банк РФ рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям давать гражданам, попавшим под частичную мобилизацию, кредитные каникулы, в том числе по ипотеке, а также распространить кредитные каникулы на их иждивенцев.