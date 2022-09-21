Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о том, что решение о частичной мобилизации в Российской Федерации ставит Киев и весь Североатлантический альянс в безвыходное положение, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 21 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Глава Чечни отметил, что президент России Владимир Путин своим обращением к народу и указом о начале частичной мобилизации дал старт масштабным действиям по защите целостности нашей страны. Кроме того, российский лидер напомнил западным агрессорам, что Россия готова в любой момент нанести упреждающие меры, если сочтёт это необходимым ради сохранения суверенитета государства.

Кадыров полностью поддержал решимость Путина и напомнил, что Чеченская Республика в свою очередь с самого первого дня специальной военной операции России на территории бывшей УССР усердно помогает фронту, но теперь сумеет повысить процент эффективности в этом деле до сотни.

«Он же предупредил, мол, ждите сюрприз. Так-то это был анонс», — считает Ева А.

Большинство граждан само не подозревало, что российское руководство готовит народу России частичную мобилизацию, а уж на весь остальной мир 21 сентября 2022 года оказало шокирующее воздействие. Руководство Российской Федерации умудрилось приятно удивить наших друзей и привести в оцепенение наших врагов.

«Мне кажется, Киев на пару с НАТО до последнего не предполагали, что у нас возможна частичная мобилизация», — предполагает Любовь П.

«Да, Запад явно не ожидал такого хода, которым мы перевернём весь сценарий и выполним все задачи спецоперации. Думали, что Путин не решится, а он прислушался к народу. Народ хочет, чтобы киевский неонацистский режим как можно скорее исчез. Частичная мобилизация обеспечит выполнение этой цели», — убеждён Ростислав А.

Некоторые комментаторы отмечают, что вырисовывается такая картина, что песенка киевского неонацистского режима уже совсем скоро будет спета.

«В Киеве ехидно язвят по поводу российской частичной мобилизации, но им-то явно радоваться там нечему. Если [жители бывш. УССР] не понимают последствий частичной мобилизации в России, то мне их очень жаль. Скоро ВСУ просто в асфальт раскатают без каких-либо жестов доброй воли», — считает Михаил В.

Часть людей полагает, что ВСУ действует на износ, получая от своих безумных контрнаступлений ужасающие потери. С вливанием в Вооружённые силы России свежей силы в количестве до 300 тыс. человек у Киева просто нет никаких шансов.

«У Киева армия-то уже заканчивается. Остаются только натовские наёмники, которые умеют пользоваться натовским оружием», — отметила Елизавета Г.

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«У ВСУ было лишь одно преимущество над Вооружёнными силами РФ — численность. Сейчас уже и этого не будет», — уверена Татьяна П.

«По факту, на [территории бывш. УССР] уже четвёртая волна мобилизации (причём полная, а не частичная, как в России), отрезана треть территории, страна в долгах как в шелках, руководят натовцы, оружием пичкают, а население разбежалось. Не долго осталось этому политическому недоразумению существовать», — поделилась своим мнением Анастасия С.

Напомним, 21 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своём Telegram-канале о том, что решение о частичной мобилизации в Российской Федерации ставит Киев и весь Североатлантический альянс в безвыходное положение.