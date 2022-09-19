Советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан отозвал заявление президента о том, что США готовы направить войска для защиты Тайваня в случае военного конфликта с Китаей. Салливан заявил, что никаких изменений в политике США в отношении «одного Китая» не произошло.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Данное заявление Салливан сделал во время пресс-брифинга в Белом доме, когда один из репортеров попросил его объяснить комментарии Байдена. В воскресенье, 18 сентября, президент недвусмысленно заявил о готовности Соединённых Штатов встать на защиту Тайваня в случае «вторжения» Китая.

В ответ советник напомнил, что ранее США не давали подобных обещаний Тайваню и что заявление Байдена не следует воспринимать как изменение политики.

«Мы продолжаем придерживаться политики «одного Китая». Когда президент Соединенных Штатов захочет объявить об изменении политики, он сделает это. Он этого еще не сделал», — указал дипломат.

Американские интернет-пользователи обсудили путаницу в позиции Белого дома под соответствующей публикацией Fox News.

«С таким президентом, как Джо Байден, чьи политические заявления буквально каждый день опровергаются его собственным персоналом, в какой-то момент приходится задуматься, кто же на самом деле управляет страной. Я здесь уже давно и никогда раньше не видел ничего подобного», — вспоминает whopdeedoo623.

«Еще одно доказательство того, что Джо Байден не имеет ни малейшего понятия и ни за что не отвечает», — подчеркивает jwd2 344 945.

«Кто-нибудь подсчитал, сколько раз Белому дому уже приходилось «отмазываться» от того, что говорил нам Байден?» — интересуется logicrules2.

«Другими словами, Джо Байден, как обычно, не знает, о чём говорит», — указывает junglecat1923.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Так кто же «на самом деле» является «президентом»?» — спрашивает AVG.

«Эта непоследовательность говорит нашим врагам в целом и Китаю в частности, что мы не знаем, что делаем. Некомпетентность Байдена фактически подстегивает их, чтобы они стремительно продвигались вперед в реализации своих планов», — беспокоится JoeyT4P.

«Вот большой слон в комнате. Если мы не можем верить его словам, то кто же тогда принимает решения? Очевидно, что не он. Тогда возникает вопрос, почему мы избрали кого-то, кто не отвечает за страну?» — рассуждает tp898 411.

«Байден понятия не имеет о том, что говорит. Он — позор, и ему нельзя позволять выступать на публике (не по сценарию). Мы все это знаем, в Белом доме это знают, СМИ тоже это знают, они просто хотят держать сумасшедшего дедушку в подвале и делать вид, что он главный», — отвечает tbase651.

«Эта администрация — национальный позор», — критикует fiberalsrkooks.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Угроза

Напомним, что впервые о готовности вступить в военный конфликт с Китаем в случае его военного вторжения на Тайвань американский лидер заявлял в мае 2022 года. Впрочем, слова президента США, которого частенько обвиняют в старческом слабоумии, уже не раз приходилось корректировать его сотрудникам.

В мае Байден, заявив, что США будут защищать Тайвань военными средствами в случае вторжения Китая, вызвал гнев Пекина.