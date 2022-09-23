Новость о том, что президент России Владимир Путин подписал приказ о частичной мобилизации, вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Частичной мобилизации подлежат те лица, которые проходили службу в рядах Вооружённых сил РФ и имеют определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Также, согласно указу, призванным на службу по мобилизации гражданам России будет установлен уровень денежного содержания как у военнослужащих, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту.

При этом глава Минобороны России Сергей Шойгу уточнил, что мобилизационный ресурс страны огромен и составляет порядка 25 млн человек.

Американцы прокомментировали новость в социальных сетях и под соответствующими публикациями в новостных изданиях.

«Ах, бедненький наш доллар. Что это может означать для него?» — задает риторический вопрос @Minjuuu8.

«Читая эти новости, я вспоминал о (многих, многих! и неправых!) американцах и британцах, которых я встречал в своей жизни, которые говорили, что ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки была необходима, потому что это в целом спасло жизни», — размышляет @nowasforjason.

«Даже не знаю, это конец или начало. Но некоторые «большие» страны, которые пострадают в случае поражения России, могут встать на ее сторону. Или они предпочтут принять американскую гегемонию и промолчать. Кто знает…» — пишет @IdealimizBir.

«Сразу скажу всем истеричным пользователям: вы путаете понятия «тотальная война» и «мобилизация», — предупреждает @Earlethepearl2.

«Тем временем на коллективном Западе военные заняты чтением лекций о том, как правильно относиться к ЛГБТ-сообществам?!» — восклицает @ColinJEly1.

«Это очень важно! Многие аналитики говорили, что с помощью мобилизации Россия победит», — отмечает @truth917 393.

«Удачи российским войскам», — поддерживает @BillyKorg.

Mil.ru Российская армия

«Вот какие последствия вас ожидают, если вы будете продолжать бомбить невинных людей и детей в Донбассе, нацисты… хорошее решение, Путин», — подчеркивает @arishima922.

«Миру нужен такой сильный человек, как Путин, чтобы справиться с угрозами США/НАТО», — комментирует @ElysiusThor.

«Если вы, глупенькие, думаете, что Путин блефует или что у НАТО реально хватит смелости сдержать его, то подождите еще чуть-чуть», — советует standjuly2nd.

«Они освободили необходимые регионы бывш. УССР и присоединили их к России, и теперь эти регионы будут защищаться как часть России. Это полная победа России. Это и есть правда, независимо от того, как СМИ пытаются ее интерпретировать», — пишет @MentorZi.

Напомним, что призванные по мобилизации военнослужащие могут уволиться по нескольким основаниям: по возрасту, по состоянию здоровья и в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.