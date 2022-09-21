Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал военнослужащих Китая сконцентрироваться на подготовке к военным действиям. Соответствующее заявление, как сообщает «Синьхуа», китайский лидер сделал 21 сентября в ходе конференции по национальной обороне и военной реформе.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Оружие

«Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, владеть новой ситуацией и понимать требования задач, сфокусироваться на подготовке к войнам, а также иметь мужество исследовать и вводить новшества», — сказал он.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, не задумали ли в Китае «открыть второй фронт». Иные считают, что не стоит особо рассчитывать на Китай в плане «открытия второго фронта».

«Когда уже начнут? США пришлось бы разрываться на два фронта», — отреагировала Zемфира.

«Вот и пусть отправят часть в российскую армию для стажировки на [территории б. УССР]. Им ведь нужен боевой опыт», — призвал Серега.

«Они откроют второй фронт. Это то, чего нам очень не хватает!» — ответил ему Netname.

Дарья Антонова ИА REGNUM Армия Китая

«Откроют, куда денутся? Тайвань сам по себе не вернется, только военным путем. Наверное, они просто ждут, когда мы начнем уже реально побеждать на всех фронтах и бросятся добивать гегемона», — предположила Olga.

«Привет Тайваню?» — спросил Serg.

«К нам! На практические занятия!» — добавил Фома Ф.

«Если откроет второй фронт, то это будет хорошо! Про [б. УССР] забудут, перестанут отправлять оружие. Но что-то как-то затянулось его вторжение на Тайвань», — отметил один из участников обсуждения.

«Напряженность растет», — отметила Наталья Х.

«Китай не та страна, которая будет воевать, особо надеяться на них не нужно…» — пишет Ян П.

«Против двух больших держав США не потянут. Долларами проблему засыпать не получится. Крякнут», — отметил Maxim K.

«Так поэтому американцы и мечтают столкнуть лбами Россию и Китай», — ответил ему (Maxim K.) alekZz.

«Ну пока что вроде так себе у них это получается. Столкнули на одну дорогу в результате. Дальше посмотрим…» — ответил ему (alekZz) Maxim K.

«Давай, Си. Отвлеки Америку!» — отреагировала Елена.

«Видимо, на [саммите] ШОС всё-таки договорились о нужном», — отметил Рома Ш.

«Походу, в Самарканде не про торговлю переговаривались», — также предположил Михаил.

«Дай Бог, чтобы и Китай впрягся! Но лучше всего, чтобы ничего серьезного не началось», — отреагировал Константин Д.

«Посмеемся, когда США сольются! Они же пяткой в грудь себя лупят, типа будут воевать за Тайвань!» — добавила Татьяна.

«Открытие второго фронта для наших бывших партнеров?» — задумалась Viktoriya.

«Мне кажется, что Си и Путин ввели в действие какой-то план… Или его очередной этап… Не зря они в Самарканде встретились. Индия с Ираном, скорее всего, тоже в игре, но пока в режиме страхующих или ожидающих», — подытожил Alexander G.