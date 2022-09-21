«Привет Тайваню?» — армия КНР должна сосредоточиться на подготовке к войне
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал военнослужащих Китая сконцентрироваться на подготовке к военным действиям. Соответствующее заявление, как сообщает «Синьхуа», китайский лидер сделал 21 сентября в ходе конференции по национальной обороне и военной реформе.
«Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, владеть новой ситуацией и понимать требования задач, сфокусироваться на подготовке к войнам, а также иметь мужество исследовать и вводить новшества», — сказал он.
Читайте также: Си Цзиньпин призвал военных сфокусироваться на подготовке к войнам
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, не задумали ли в Китае «открыть второй фронт». Иные считают, что не стоит особо рассчитывать на Китай в плане «открытия второго фронта».
«Когда уже начнут? США пришлось бы разрываться на два фронта», — отреагировала Zемфира.
«Вот и пусть отправят часть в российскую армию для стажировки на [территории б. УССР]. Им ведь нужен боевой опыт», — призвал Серега.
«Они откроют второй фронт. Это то, чего нам очень не хватает!» — ответил ему Netname.
«Откроют, куда денутся? Тайвань сам по себе не вернется, только военным путем. Наверное, они просто ждут, когда мы начнем уже реально побеждать на всех фронтах и бросятся добивать гегемона», — предположила Olga.
«Привет Тайваню?» — спросил Serg.
«К нам! На практические занятия!» — добавил Фома Ф.
«Если откроет второй фронт, то это будет хорошо! Про [б. УССР] забудут, перестанут отправлять оружие. Но что-то как-то затянулось его вторжение на Тайвань», — отметил один из участников обсуждения.
«Напряженность растет», — отметила Наталья Х.
«Китай не та страна, которая будет воевать, особо надеяться на них не нужно…» — пишет Ян П.
«Против двух больших держав США не потянут. Долларами проблему засыпать не получится. Крякнут», — отметил Maxim K.
«Так поэтому американцы и мечтают столкнуть лбами Россию и Китай», — ответил ему (Maxim K.) alekZz.
«Ну пока что вроде так себе у них это получается. Столкнули на одну дорогу в результате. Дальше посмотрим…» — ответил ему (alekZz) Maxim K.
«Давай, Си. Отвлеки Америку!» — отреагировала Елена.
«Видимо, на [саммите] ШОС всё-таки договорились о нужном», — отметил Рома Ш.
«Походу, в Самарканде не про торговлю переговаривались», — также предположил Михаил.
«Дай Бог, чтобы и Китай впрягся! Но лучше всего, чтобы ничего серьезного не началось», — отреагировал Константин Д.
«Посмеемся, когда США сольются! Они же пяткой в грудь себя лупят, типа будут воевать за Тайвань!» — добавила Татьяна.
«Открытие второго фронта для наших бывших партнеров?» — задумалась Viktoriya.
«Мне кажется, что Си и Путин ввели в действие какой-то план… Или его очередной этап… Не зря они в Самарканде встретились. Индия с Ираном, скорее всего, тоже в игре, но пока в режиме страхующих или ожидающих», — подытожил Alexander G.