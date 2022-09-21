Россия больше не собирается отступать и уж тем более проигрывать Западу. Такой краткий вывод можно сделать из обращения президента России Владимира Путина, сделанного 21 сентября. Несмотря на обилие внешних угроз, нашей стране есть чем ответить при любом развитии событий. И первый шаг — частичная мобилизация, которая вернёт на службу мужчин, уже умеющих обращаться с оружием и имеющих военно-учётную специальность.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Ещё неделю-две назад все ломали голову над ситуацией на харьковском направлении, где союзные войска провели перегруппировку, покинув территории и города. Киев, объявив несколько волн мобилизации, набрав наёмников со всего мира, а также задействовав иностранные ЧВК, получил существенное преимущество в живой силе. Умелую, но малочисленную группировку союзных войск вытесняли редуты киевских новобранцев, за спинами которых стоят заградотряды неонацистов и военных преступников.

И Москва ответила. Президент подписал указ о частичной мобилизации, которая призовёт в ряды вооружённых сил военнослужащих запаса, имеющих важные для спецоперации знания и опыт. Ракетчиков, артиллеристов, лётчиков, танкистов. Никаких хипстеров в берцах, только мужчины, умеющие держать в руках автомат. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что таким образом планируется привлечь порядка 300 тыс. военнослужащих, что кратно изменит численность российской группировки, при этом задействует лишь 1% мобилизационного потенциала, который у России составляет 25 млн человек.

Министерство обороны Российской Федерации Сергей Шойгу

Однако на этом арсенал мер не исчерпывается. В зоне СВО наконец-то планируется задействовать иностранных граждан, которые заключат контракт с ВС России. В центре «Сахарово» в Москве будет создана необходимая инфраструктура, а дополнительным бонусом станет упрощённая схема получения российского гражданства — уже через год после начала службы. Ход назрел: если Киев использует наёмников со всего мира, Россия до последнего отказывалась задействовать иностранцев.

Ядром такого набора, очевидно, станут жители постсоветского пространства. И это правильно. Граждане государств Туркестана или, скажем, Азербайджана всё чаще используются Западом для цветных волнений, междоусобиц и военных провокаций, и этой мужской энергии пора предоставить верный путь защитника добра и правильных ценностей. Вероятно, следует идти дальше, набирая воинов и в странах дальнего зарубежья. Здесь большое поле — от иностранных ЧВК, идейных борцов с однополярным миром, которых много даже на Западе, до партнёров России на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке, получавшим от Москвы военную помощь и ориентированным на нашу страну.

Таким образом, в зоне боевых действий стороны придут к численному паритету, что, конечно, не может устраивать кураторов противника. Нужно не только отразить атаки в ближайшие дни, на что Киев, судя по всему, сейчас бросит все силы. Наиболее важный момент — готовность российской ядерной триады. Россия имеет дело с безумным Западом, охваченным маниакальной идеей уничтожения нашей страны. Самая опасная красная кнопка НАТО находится в руках путающегося в словах и пространстве Джо Байдена, которому через пару месяцев исполнится 80 лет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Мы помним, что ещё до начала спецоперации главарь киевского режима Владимир Зеленский угрожал выходом из Будапештского меморандума, то есть отзывом отказа от безъядерного статуса. Учитывая имеющуюся у ВСУ инфраструктуру доставки боеголовок, Киев смог бы в считанные месяцы стать ядерной державой, занимаясь шантажом России.

И Зеленский не одинок в своём желании грозить России дубиной с немирным атомом. Ставшая премьером Британии Лиз Трасс заявила, что при необходимости она применит оружие массового поражения. «Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — сказала она в конце августа.

Основатель и глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, занимавший на тот момент должность вице-премьера страны, сказал:

«Если бы американцы попросили нас разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно усилило бы сдерживание Москвы».

The Official CTBTO Photostream Ядерный взрыв

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан оказался предельно прямолинеен.

«Владимир Путин должен понимать, что Атлантический альянс является ядерным альянсом», — предупредил он в телеэфире.

Минувшим летом командующий ВВС Германии Инго Герхартц заявил о том, что «НАТО необходимо заблаговременно готовиться к применению ядерного оружия».

И вот в обращении к гражданам президент Путин дал им ответ:

«А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону». Он подчеркнул, что Россия готова использовать все имеющиеся у неё средства поражения для защиты населения.

Сейчас в мире враги называются врагами, оружие не залёживается на складах, а к «мягким» силам зла всё меньше толерантности. Когда всё настолько прозрачно, лучшая стратегия — это решительность. Россия готова к абсолютно любому развитию событий и ответит на любой вызов.