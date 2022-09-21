Германия хочет стать постоянным членом Совета Безопасности ООН. Соответствующее заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По его словам, для начала ФРГ готова стать непостоянным членом Совбеза ООН.

«Германия готова взять на себя большую ответственность в качестве постоянного члена, а в начале — в качестве непостоянного члена в 2027–2028 годах. Я прошу вас поддержать кандидатуру нашей страны, которая соблюдает принципы ООН и которая выступает за сотрудничество и участвует в нем», — отметил Шольц во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Заявление немецкого канцлера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Германии нечего делать в Совбезе ООН, в особенности учитывая историю создания ООН. Иные также, выступая против присутствия ФРГ в Совбезе ООН, отметили, что Германия не является независимой страной, а она зависит от США.

«А ничего, что ООН и Совет Безопасности был без Германии по историческим соображениям», — отреагировал Геннадий Т.

«Фашистские недобитки в ООН… Ожидаемо. И точно так случится. Значит, будет две организации. Одна ООН и вторая ООН. Одна — для людей, вторая — для фашистов», — добавил Yuri N.

«Забывчивой ливерной колбасе надо бы вспомнить, почему их нет в Совбезе ООН», — отметила Зухра.

«Совсем твари с дуба рухнули! Эх, не добили мы эту гидру в свое время! Надеюсь, в этот раз работу сделаем до конца…» — отреагировал Владислав В.

«ООН — очередная шавка США. За последние годы она утратила свои функциональные обязанности…» — написала Vасилиса.

«То есть эта гнида не знает и не помнит, после чего и для чего была создана ООН?.. Вопрос риторический», — пишет Максим.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

«ООН создавали страны, победившие фашистскую Германию. Потомков фашистов вообще не должно быть в ООН, да и современных нацистов (видимо, речь о киевском режиме. — М. Р.) — тоже. Ливерная колбаса пусть всегда помнит, чей он потомок», — добавил Дмитрий.

«Дальше они заявят, что Россию надо из СБ ООН исключить», — отреагировала HelenB243.

«Я не знаю политической эффективности этой организации, но последние полгода у меня чувство, что ООН создавали против России. Так что мы там (на данный момент) просто присутствуем, нас не просто не слушают, а демонстративно игнорируют», — написала Laylel.

«Страна, развязавшая две мировые бойни, хочет в Совет Безопасности…» — не понимает «М».

«Организуйте параллельную организацию — ОСШ (Организация сателлитов США). Всего-то делов. Все решения будут приниматься единогласно», — иронизирует Roman.

«Постоянного членства в Совбезе ООН достойны только суверенные страны! Пусть работают над собой, сделают свой вклад в многополярность мира», — добавил Evgeny K.

«Германия две мировые войны в XX веке породила — какой им Совет Безопасности?» — недоумевает VMF.

«Высосала мозги турбина у Олафа Шольца. Меньше бы заглядывал, куда не следует», — шутит Олеся.

«Дожили! Не добили фашистскую мразь, и вот пропал страх и появились амбиции? Ну, будет нам уроком, что фашистов любых нужно изничтожать до последнего», — отметил INFO.

«Ишь ты, подишь ты, заслужили они. Это чем же? Тем, что оккупанту из-за большой лужи не сопротивляются? Пусть скажут спасибо, что вообще в ООН входят», — добавила Алина А.

«Совбез ООН — это вообще такой мини-полигон, где Россия и Китай в постоянном режиме противостоят попыткам США и Британии развязать третью мировую войну. А Франция у них в роли связиста, видимо…» — написала Лариса Ивановна.

«По сути, в Совбезе ООН имеют право заседать только суверенные страны. Если на территории страны есть хоть одна военная база другого государства, то это колония без права голоса», — подытожил Alex A.