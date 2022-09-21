Решение президента России Владимира Путина о начале частичной мобилизации, объявленное 21 сентября, поддержали и глава Крыма, и простые жители.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Мобилизация

«Крымчане едины в поддержке президента и его решений, в том числе в проведении частичной мобилизации. Правительство Крыма окажет всю необходимую помощь и содействие военным комиссариатам республики в проведении комплекса мобилизационных мероприятий. Сегодня каждый из нас обязан сделать всё возможное, чтобы приблизить общую Победу. Только вместе мы достигнем всех поставленных целей. Наша сила — в единстве, правда — на нашей стороне!» — написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

В комментариях к посту главы Крыма на его странице в «ВКонтакте» жители региона преимущественно высказались в поддержку президента.

«Отлично», — написал один из пользователей, сопроводив комментарий значком российского флага.

«Хоть порядок уже будет, сколько можно терпеть это», — поддержала Екатерина Н.

«Крым — Россия — мы едины — мы непобедимы», — написал Андрей П.

«Спасибо деду за Победу… Пришло наше время, вперёд за Россию!» — поддержал Никита Б.

«Считаю, что необходимо также проводить подготовки по оказанию первой медицинской помощи, ведь сейчас нагрузка не только на военных, но и на врачей, поэтому им нужны помощники», — написала Виктория В.

«Хочу помочь, а, кроме как гуманитаркой и денегами, нечем. Ни стрелять, ни шить людей не умею», — поддерживает Анастасия К.

«Настоящие военные патриоты, как Сталин, например, своих сыновей на фронт отправляли… Намёк понятен, господа начальники?» — написал один из пользователей.

«Поясните, Сергей Валерьевич, крымчанам: кому можно призваться добровольно, женщины, мужчины, возраст, ограничения или без профессии, необязательные пункты», — просит Мари А.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Мобилизация — это вам не автопробеги устраивать, теперь посмотрим, кто настоящий патриот, а кто на словах. В Великую Отечественную мужики не прятались, а шли добровольцами защищать родину, а сейчас читаешь соцсети и удивляешься, сколько нытиков», — написал Анатолий К.

«Чиновники всех рангов обязаны записаться в добровольцы, депутаты всех рангов, увидим, кто патриот Отечества. Гламур закончился, уже другая жизнь», — написал Андрей Р.

«Нужно не простых мужиков отправлять, а тех, которые с жиру бесятся, которые своих сыновей откупают от армии. Вот таких надо забирать, пусть увидят, что такое жизнь», — пишет Екатерина Н.

«Родина — это как Мать, и это наш долг защищать её. Мы защищаем наше будущее. Да, это страшно, но кто, как не мы!» — написала Татьяна Т.

«Обязаны повторить подвиг предков и быть достойными», — пишет Дмитрий Д.

«Россия всегда будет отстаивать свою суверенность, и в Донбассе мы будем демонстрировать то, что никогда не отступим от своих целей», — считает Антон Б.

«Пусть Бог хранит и оберегает всех тех, кто нас защищает и борется за мир без фашизма…» — пишет Алёна Б.