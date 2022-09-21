«Латвия поддерживает мобилизацию в РФ!» — Сеть о заявлении главы МИД Латвии
Латвия не будет выдавать гражданам России, избегающим мобилизации, гуманитарные или иные виды виз, написал 21 сентября министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на своей странице в одной из социальных сетей.
«В целях безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз гражданам России, уклоняющимся от мобилизации, а также не изменит введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами», — подчеркнул он.
Заявление главы внешнеполитического ведомства Латвии обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения указали на то, что это сигнал российским либералам. Были и те, кто задался вопросом, почему в Латвии решили, что граждане России будут избегать мобилизации.
«Либералы, приветики…» — смеется Екатерина.
«Как будто они выдают визы россиянам. Вот удивили так удивили. Самые первые объявили о запрете виз нашим», — написала Ираида.
«Странное заявление, я бы понял, если бы наоборот…» — пишет Max K.
«Нечего продажных гнид к себе пускать на спасение, потом сами с ними разберёмся…» — не выдержал Pavel.
«Нам не нужны ваши вонючие визы. Русские не станут убегать от мобилизации. Мы — не вы», — отметила Елена К.
«Эти прыщи на земле считают, что чем больше будут тявкать, тем больше у них будет американская зарплата. Идите и купите на них газ, чтоб зимой не замерзнуть», — добавила Алексей Б.
«Латвия поддерживает мобилизацию в РФ!..» — с сарказмом отметил VvelkoM.
«А в графе «причина» надо будет писать «бегун» или «беглец» от мобилизации?» — смеется Ekaterina.
«Я их в чем-то даже понимаю. Так выдал 5000 виз годным к военной службе, подлежащим мобилизации. А у тебя раз — бригада диверсантов в тылу, знающих, где у местных склады и чем они открываются. Проснулся, а над Рижской ратушей другой флаг», — иронизирует V. S.
«Ну и из Латвии иной раз приходят хорошие новости», — отреагировал sf716.
«А с чего они взяли, что наши туда побегут?» — не понимает Ольга К.
«Эти две копейки свои везде сунут», — пишет «Флюра».
«Если мы и побежим в Латвию, то только чтобы присоединить ее к себе. Что-то эти прибалтийские хулиганы вообще обнаглели», — подытожил A. Z.