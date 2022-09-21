Латвия не будет выдавать гражданам России, избегающим мобилизации, гуманитарные или иные виды виз, написал 21 сентября министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на своей странице в одной из социальных сетей.

ИА REGNUM Латвия — Россия

«В целях безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз гражданам России, уклоняющимся от мобилизации, а также не изменит введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами», — подчеркнул он.

Заявление главы внешнеполитического ведомства Латвии обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения указали на то, что это сигнал российским либералам. Были и те, кто задался вопросом, почему в Латвии решили, что граждане России будут избегать мобилизации.

«Либералы, приветики…» — смеется Екатерина.

«Как будто они выдают визы россиянам. Вот удивили так удивили. Самые первые объявили о запрете виз нашим», — написала Ираида.

«Странное заявление, я бы понял, если бы наоборот…» — пишет Max K.

Estonian Foreign Ministry Эдгар Ринкевич

«Нечего продажных гнид к себе пускать на спасение, потом сами с ними разберёмся…» — не выдержал Pavel.

«Нам не нужны ваши вонючие визы. Русские не станут убегать от мобилизации. Мы — не вы», — отметила Елена К.

«Эти прыщи на земле считают, что чем больше будут тявкать, тем больше у них будет американская зарплата. Идите и купите на них газ, чтоб зимой не замерзнуть», — добавила Алексей Б.

«Латвия поддерживает мобилизацию в РФ!..» — с сарказмом отметил VvelkoM.

«А в графе «причина» надо будет писать «бегун» или «беглец» от мобилизации?» — смеется Ekaterina.

«Я их в чем-то даже понимаю. Так выдал 5000 виз годным к военной службе, подлежащим мобилизации. А у тебя раз — бригада диверсантов в тылу, знающих, где у местных склады и чем они открываются. Проснулся, а над Рижской ратушей другой флаг», — иронизирует V. S.

«Ну и из Латвии иной раз приходят хорошие новости», — отреагировал sf716.

«А с чего они взяли, что наши туда побегут?» — не понимает Ольга К.

«Эти две копейки свои везде сунут», — пишет «Флюра».

«Если мы и побежим в Латвию, то только чтобы присоединить ее к себе. Что-то эти прибалтийские хулиганы вообще обнаглели», — подытожил A. Z.