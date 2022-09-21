Главный редактор Infopress. am, заместитель председателя Партии реформистов (Армения) Наталья Сагиян в интервью ИА REGNUM рассказала о ряде обстоятельств, сопровождавших последнее обострение на армяно-азербайджанской границе.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Почему Армения не объявила мобилизацию и военное положение, прежде чем обратиться к ОДКБ? Ведь у многих создалось впечатление, что Ереван хочет решить свою проблему «руками России»?

Мне сложно комментировать решения властей Армении, так как они не отличаются обоснованностью или аргументированностью. Могу сказать, что вопрос обращения в ОДКБ затянули.

На мой взгляд, это одна из причин того, что в Армению была направлена комиссия вместо развертывания контингента. По сути, обращение от Армении было направлено тогда, когда интенсивность агрессии Азербайджана против Армении несколько снизилась. ОДКБ — большая организация, следовательно, реагирование в таком формате не может быть моментальным, и власти Армении не могли об этом не знать.

На этом фоне смехотворны претензии к ОДКБ, озвученные секретарем Совета безопасности и прочими спикерами от нынешней власти. С учетом заявления премьера о том, что они за несколько дней знали о готовящейся агрессии, к ним много вопросов, поскольку знали, но ничего не сделали. Если власть знает и ничего не делает для организации надлежащей защиты границ своей страны, любые претензии к третьим сторонам, в том числе к стратегическим союзникам, как минимум вызывают недоумение.

Odkb-csto.org Учения ОДКБ

Почему в Ереване все послесоветские годы разрасталось до немыслимых размеров американское посольство? Не очень понятно, в какую игру играет Пашинян. Как внутри Армении видится его роль?

Вопрос посольства США в Армении всегда вызывал неоднозначную реакцию. До цветной революции 2018 года Армения как государство старалась вести сбалансированную внешнюю политику (уникальную в своем роде), и нам это удавалось. Удавалось благодаря тому, что Армения как государство была надежным, предсказуемым партнером, внятно озвучивающим свою позицию. Наши взаимоотношения как с Россией, так и с Западом были в целом прозрачны, и все контрагенты понимали, что геополитическое положение Армении таково, что наши интересы требуют от нас сбалансированной внешней политики, без перекосов. В Армении была власть, действия и позиция которой на внешнеполитической арене были понятны, предсказуемы, конструктивны и адекватны. И все были более-менее согласны с установившимся статус-кво на Южном Кавказе. Но мир меняется, интересы игроков изменились, что привело к запуску процесса дестабилизации внутриполитического поля в Армении, и в результате мы получили «подарок» в лице Пашиняна.

С точки зрения интересов Республики Армения Пашинян играет в очень опасные игры с игроками, которые таких, как он, «проглатывают» на завтрак. До поры до времени он выгоден всем, поскольку щедро дает взаимоисключающие обещания на всех фронтах. Но наступает момент, когда обещания нужно выполнять и усидеть на всех стульях сразу не выйдет. Для своего электората популист Пашинян — спаситель, поскольку умеет манипулировать, как никто. Но в глобальном плане «мирная повестка» (с Турцией и Азербайджаном, которые выставляют условия, несопоставимые с суверенитетом и территориальной целостностью Армении), провозглашенная правительством Пашиняна, только усугубляет положение Армении, особенно после 44-дневной войны и последовавших за ней нескольких агрессий со стороны Азербайджана, которые закончились оккупацией суверенной территории Республики Армении.

Является ли противостояние Армении и Азербайджана религиозным? Или господствуют сугубо политические или национальные мотивы?

Этот вопрос, думаю, нужно рассматривать в динамике. Когда в 1988 году начиналось карабахское движение (движение за независимость Нагорно-Карабахского автономного округа, который армяне называют исконным древним названием Арцах), вопрос стоял о физическом выживании армянского народа на территории НКАО, поскольку властями Азербайджана регулярно проводились этнические чистки. Корни этого противостояния имеют также и религиозную составляющую, но, с другой стороны, армяне как народ доказали, что нам не свойственна ненависть на религиозной почве: на территории Армении проживают нехристианские народы: езиды, курды, иранцы, и у нас с ними нормальные отношения.

Со временем, после поражения Азербайджана в первой Арцахской войне (1991−1994 гг.) и с началом переговорного процесса, вопрос обрел новые грани, стал и политическим, и национальным, и религиозным. К примеру, азербайджанцы, чтобы стереть следы того, что на этой земле всегда жили армяне, при первой же возможности уничтожают наследие древней армянской культуры, которая в массе своей представлена древними церквями, часовнями и хачкарами (крест-камнями). Что это? Ненависть на религиозной почве? Для непосредственных исполнителей — возможно, но для официального Баку, откуда идут указания, это чисто политический вопрос — уничтожить следы проживания армян там, где Азербайджан хочет создать иллюзию своей древности.

Ruaf Mammadov Азербайджанские солдаты во время войны. 1992 год

Каково отношение Армении к Белоруссии в разрезе карабахского кризиса? Не секрет, что Белоруссия поставляла вооружение Азербайджану, в том числе тактические ракетные комплексы «Полонез».

Конечно, для той части населения Армении, которая не интересуется политикой и не вникает в хитросплетения внешнеполитических интересов, поставки оружия врагу любыми странами расцениваются как предательство. Думаю, это явление присутствует везде, где есть подобные конфликты.

Конечно, тревожит стратегическое сближение Белоруссии и Азербайджана, неоднократные заявления об этом президента Белоруссии, и все это вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Но общество неоднородно, понимающие понимают, что мир стал очень сложным, страны взаимодействуют с разными союзниками на разном уровне и в разных направлениях. Такова реальность, и мы должны принимать геополитическую обстановку в мире в целом и вокруг Армении в частности, как есть.

У Республики Армении в этой связи должна быть своя парадигма: определить свои национальные интересы и добиваться их соблюдения всеми доступными способами с учетом сложной геополитической обстановки.