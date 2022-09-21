Новые горячие точки. Армения и Азербайджан вместе с Киргизией и Таджикистаном «внезапно» вступают в конфликт друг с другом из-за давних пограничных споров. Эти страны также являются бывшими советскими социалистическими республиками, и расположены они вдоль южной границы Российской Федерации. Они находятся в сфере влияния Москвы и имеют политические, торговые, а также договорные связи с бывшей метрополией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По мере того как война США и НАТО против России на территории бывшей УССР терпит неудачу, Вашингтон, очевидно, хочет открыть второй или третий фронт против «Империи зла», о которой говорил «бешеный пес» Рональд Рейган. Неоконы на берегах загрязненной реки Потомак, очевидно, думают, что провоцирование войн между бывшими советскими социалистическими республиками втянет Россию в новые конфликты, что приведет к растрачиванию ресурсов, которые используются для подавления киевского режима и его нацистского «правительства».

Эти произошедшие на фоне встречи Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15−16 сентября 2022 года вспышки побудили председателя КНР Си Цзиньпина, одного из участников, четко сказать, что государства-члены должны сотрудничать в противодействии «цветным революциям» в стиле Джина Шарпа в регионе.

Для контекста. У России было около 2 тыс. миротворцев в Армении и Азербайджане. Более того, Ереван и Москва являются военными союзниками благодаря своему членству в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но Москва также стремится поддерживать дружеские отношения с Баку, в ОДКБ не входящим, и выступает в качестве влиятельного посредника в Закавказье. Другими членами ОДКБ являются Киргизия и Таджикистан.

Министерство обороны Российской Федерации Российские миротворцы

Но Армения слишком зациклена на собственных целях, Киргизия слишком слаба, а Таджикистан нелоялен.

Варить зловонный котел с ядовитой кашей помогают члены коррумпированного, некомпетентного, нелегитимного и расистского Конгресса США. Демократ Адам Шифф, член комитета палаты представителей по разведке и инициатор импичмента Дональда Трампа, призвал к поддержке Армении и прекращению поддержки Азербайджана со стороны главы Белого дома Джо Байдена. Спикер палаты представителей и предполагаемый президент-демократ США Нэнси Пелоси, которой уже за 80 лет, возглавляла делегацию Конгресса в Армении. Вместе с ней туда отправились Фрэнк Паллоне, председатель комитета палаты представителей по энергетике и торговле, а также конгрессмены Джеки Спейер и Анна Эшу.

Отправляясь в поездку, Пелоси сказала журналистам в Берлине, что поездка «всецело посвящена правам человека и уважению достоинства и ценности каждого человека».

Точной информации о затратах нет, но скорее всего, делегация ездила в Армению за счет налогоплательщиков США на самолете федерального правительства.

primeminister.am Визит Пелоси в Ереван

Турция, член НАТО и союзник Азербайджана, призвала Армению прекратить провокации. А Азербайджан хочет в НАТО. В соседней Грузии, которая в 2008 году боролась с Россией из-за отколовшихся регионов Южной Осетии и Абхазии, есть правительство, стремящееся сохранять нейтралитет, но население активно поддерживает киевский режим.

Этот проклятый многополярный мир. Еще одна причина проникновения «чужой руки» в Центральную Азию — страх американцев перед миром, который они не могут контролировать. Формируется новый силовой блок. В его состав входят Россия, Китай и другие члены ШОС (Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан плюс четыре государства-наблюдателя, заинтересованные в вступлении в полноправное членство [Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия] и шесть «партнеров по диалогу» [Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Шри-Ланка и Турция]. В 2021 году принято решение о начале процесса вступления Ирана в ШОС в качестве полноправного члена, а Египет, Катар, а также Саудовская Аравия стали диалоговыми партнерами (Источник: ООН по политическим вопросам миростроительства).

Александр Дугин, связанный с погибшим загадочным образом журналистом Мануэлем Оксенрайтером, часто говорил о необходимости многополярного мира. (Недавно киевский режим убил его дочь Дарью Дугину). И, конечно же, как уже отмечалось, Иран, заклятый враг США и террористического, незаконного и совершающего апартеид образования Израиля, стремится присоединиться к нынешнему многополярному миру.

По мнению Вашингтона, этого не может быть. Но это происходит. Всё больше стран отказываются от доллара в торговых целях. Всё больше стран открыто критикуют опасности американской гегемонии и однополярного мира.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миссионер. США

Как только киевский режим рухнет в результате войны НАТО против России, Америка будет вынуждена смириться с реальностью.

Но смирится ли? Для того, чтобы этого произошло, нужен электорат США, способный избирать компетентных политиков на государственные должности. Тем не менее федеральные судьи Бернис Б. Дональд и Дон Р. Уиллет в статье для TheWashingtonPost от 17 сентября заявили, что уровень понимания американскими гражданами сути Основного закона США едва ли можно назвать удовлетворительным. Они сослались на опрос общественного мнения AnnenbergCivicsSurvey 2022 года, который показал, что большинство взрослых американцев не могут назвать все три ветви власти, а 25% не могут назвать ни одну…

С такими тупыми избирателями правительство США с его могучей пропагандистской машиной Вурлитцера и контролем над СМИ в рамках операции «Пересмешник» абсолютно без труда убедит «народ» в необходимости вечной войны в однополярном мире.

И последнее. Правительству США недостает воображения, и, следовательно, оно продолжает использовать старую политику, которая в то время была отчасти успешной. Пытаясь втянуть бывшие социалистические республики в войну друг с другом или с Россией, Вашингтон, по-видимому, возвращается к своей старой деятельности во время военных действий против СССР в Афганистане.

RIA Novosti archive Советский воин охраняет дороги Афганистана

Во время этого конфликта ЦРУ переправляло завербованных им моджахедов-террористов через реку Амударья в мусульманские социалистические республики СССР. Цель состояла в том, чтобы вызвать достаточное политическое и материальное разрушение, чтобы отделить республики от Советского Союза. Ответственен за это безумие, которое до сих пор повторяется вдоль южной границы России, был Грэм Э. Фуллер, начальник кабульской резидентуры. (Именно дочь Фуллера, Саманта, вышла замуж за Руслана Царнаева, дядю обвиняемых в организации теракта на бостонском марафоне Джохара и Тамерлана Царнаевых.)

Дж. Майкл Спрингманн — адвокат, писатель, политический обозреватель и бывший дипломат, работавший в Германии, Индии и Саудовской Аравии. Ранее он написал книгу «Визы для Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ): раздаточные материалы ЦРУ, которые потрясли мир: взгляд изнутри», в которой рассказывается о том, как США создавали и использовали исламский терроризм. Кроме того, он написал «Прощай, Европа? Здравствуй, Хаос? Мигрантская бомба Меркель, анализ миграционной волны, захлестнувшей континент». В настоящее время он занимается юридической практикой в Вашингтоне, округ Колумбия. Он часто комментирует арабские и российские новостные программы.

Он также находится в «списке врагов» киевского режима, поставив под сомнение, среди прочего, соблюдение им Минских соглашений и сделав заявление о том, что этот режим имеет нацистские черты.