Глава разведки Турции Хакан Фидан оказывается все больше и больше вовлеченным в публичное политическое пространство. Хотя ранее он не был склонен к публичности и «засветился» только после подавления военного путча в Турции в ночь на 15 июля 2016 года, в котором наверняка им была сыграна важная роль.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Когда заговорили о возможностях политического примирения между Анкарой и Дамаском, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что контакты между двумя странами осуществляются на уровне глав разведок: от Турции ведет переговоры Фидан, от Сирии — Али Мамлюк. В этой связи турецкое издание Sabah сообщало, что они «за последнее время провели несколько встреч, в том числе с целью обсуждения перспективы переговоров на уровне глав МИД и подготовки «дорожной карты» действий с целью возможной реализации подписанного в 1998 году Аданского соглашения о борьбе с терроризмом». На днях в ближневосточных СМИ появились сообщения и о недавнем визите Фидана в Багдад, где он провел ряд переговоров с президентом Ирака и со сцепившимися в жесткой политической схватке лидерами некоторых партий «с целью ослабления напряженности в стране».

Не будем сейчас разбирать детали этих переговоров, речь о другом. Глава турецкой разведки Фидан стал все заметнее выступать в регионе в роли политического шерпа, оставляя за МИД функции всего лишь публичного оформления достигнутого того или иного соглашения, что оценивается экспертами как фактор возрастания его политической роли в руководстве Турции. Также это демонстрация возможностей этой службы в деле формирования политических процессов в той или иной стране региона, хотя по классическому определению разведка призвана только обеспечивать необходимой информацией руководство страны. Если она начинает почти публично активизировать свою агентурную сеть за пределами страны и влиять на ход событий, это означает не только расширение сферы ее деятельности, но и изменение статуса в обеспечении национальной безопасности.

Secretary of Defense Хакан Фидан

С другой стороны, появляются признаки предстоящего скачка на политический Олимп самого Фидана, одной из наиболее влиятельных фигур в окружении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По информации израильской военной разведки (АМАН), он обладает прагматичным мышлением и аналитическими способностями, инициативен и хороший исполнитель. Одна из главных его черт — полная преданность Эрдогану. «Он мой хранитель секретов, он хранитель государственных секретов», — говорил президент в 2012 году, назвав Фидана «очень хорошо обученным бюрократом». Специализирующиеся на Турции израильские эксперты характеризуют Фидана как аса шпионажа высшего класса. В то же время по факту он располагает полномочиями, выходящими за рамки непосредственно разведывательной деятельности.

Интрига тут в том, как и в каких случаях Фидан может совершить свой «скачок»? Напомним, что в феврале 2015 года он уже подавал в отставку, чтобы баллотироваться в парламент. Тогда ему прочили высший пост в правительстве после июньских выборов. Это был момент борьбы между Эрдоганом и тогдашним премьер-министром Ахметом Давутоглу. Повторения такого сценария нельзя исключать, если по ходу предстоящих выборов в Турции в 2023 году для Эрдогана сложится «нестандартная» ситуация и появится необходимость в некоторых изменениях конституции государства в сторону концентрации в одних руках полномочий в сфере безопасности. Пока же речь можно вести о закулисном политическом маневрировании.

Считается, что глава разведки «приложил руку» к устранению прозападно настроенных турецких генералов. А сейчас Фидан входит в состав почти каждой возглавляемой Эрдоганом делегации, посещающей Москву. У него установлены рабочие отношения с российскими коллегами, что естественно, учитывая альянс России и Турции, а ранее практически все рабочие контакты Эрдогана с Вашингтоном осуществлялись через главу разведки. Не случайно, видимо, и то, что, как пишет The Times, «Эрдоган стал слишком непредсказуемой фигурой для Запада», а сейчас предпринимается попытка дискредитации и главы турецкой разведки Фидана как «лица, не заслуживающего доверия Запада».

kremlin.ru На встрече с российской делегацией в 2020

Тем не менее в последнее время в европейских СМИ все чаще стали появляться сообщения, содержащие информацию о работе Фидана. По мнению экспертов, идет целенаправленная пиар-кампания, цель которой — «раскрутить» наиболее вероятного преемника нынешнего президента Турции. А израильские спецслужбы уже не раз заявляли, что в настоящее время больше всего шансов занять президентское кресло имеет «могущественный руководитель турецкой разведки». Но в Турции есть немало весьма влиятельных фигур, не приемлющих подобного сценария развития событий. Одним словом, закулисная политическая борьба в Анкаре в полном разгаре.