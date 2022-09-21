Заявление главы Чечни Рамазана Кадырова о смене тактики спецоперации против вооруженных формирований киевского режима спровоцировало волну одобрительных комментариев в социальных сетах.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Правильно. Нужно всю бандеровскую мразь и сочувствующих им зачистить полностью, чтобы не повторилось, как после распада СССР», — считает Андрей Евдокимов.

«Давай, Рамзан, жги!» — поддерживает Татьяна.

«Очень ждём! Дайте им там как следует! Берегите себя!» — напутствует Надежда.

«Я очень уважаю Кадырова: этот человек раскрылся с неожиданной стороны. Он просто придаёт сил своими словами и оптимизмом. Дай Бог сил ему», — отметила Марина.

«Я почему-то верю Кадырову, он ни разу не говорил что-то просто так. Удачи вам, ребята! Победа будет за нами», — пожелала Анастасия Фридман.

«Он делает то, что обещает!» — соглашается Татьяна Смирнова.

«Что-то задумали. Вот и славно! Готовы подавать патроны, если страна позовёт! Всем страшно, без страха невозможно. Но есть Долг, Честь и Верность стране, поэтому будем стараться победить и остаться в живых в могучем Русском мире! Слава Великой России и славным сынам Отчества!» — поделился Игорь Рогатин.

«Успехов всем вам в борьбе с фашизмом!» — пожелала Ирина Гришина.

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«Храни вас Господь, мужики! Вся Россия с вами, родные наши! Мы не сомневаемся в нашей Победе! Потому что наше дело Правое! Значит, нацистско-натовский враг будет разбит! Победа будет за нами! Россия — сила! Ахмат — сила!» — отметила Наталья Р.

«За матушку РОССИЮ! За прошлое, за настоящее, за будущее. Кто, если не мы?!.. Ведь по другую сторону мы никому не милы. Храни нас Бог», — поддерживает Галина Кубышкина.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что тактика спецоперации против киевских террористов будет обновлена и выведена на более жёсткий уровень, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил 20 сентября в своём телеграм-канале. По его словам, противник в ближайшее время «столкнётся с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия».

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