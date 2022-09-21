Ходят слухи, что некоторые компании, которые на фоне санкций в отношении России покинули рынок (или приостановили работу), ищут способ вернуться. Есть сведения, что до конца 2022 года в числе возвращенцев может оказаться компания Samsung. ИА REGNUM проанализировало ситуацию вокруг актива.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918.

Газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила о возможном возвращении южнокорейской компании на российский рынок. В качестве аргумента, в частности, приводится то, что не так давно компания обновила российский сайт.

Напомним, в марте 2022 года сообщалось, что южнокорейская компания Samsung Electronics приостанавливает экспорт всей продукции (от телефонов и бытовой техники до комплектующих), а также сделает пожертвование в размере 6 млн долларов США в адрес Киева. Об окончательном уходе с российского рынка компания не заявляла, но инвесторы всё равно отреагировали на кульбит. Так, в сентябре KBS со ссылкой на данные Корейской биржи сообщало, что в 2022 году иностранные инвесторы продали акции южнокорейских компаний почти на 12 трлн вон. Среди тех компаний, чьи акции продавались чаще, была и «Самсунг».

«Самсунг» в России

На российском сайте компании Samsung в качестве контактной информации «для пользователей в России» указано «ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», 123 242, Российская Федерация, Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2».

В ЕГРЮЛ ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» фигурирует с сентября 2006 года. Директор — гражданин Республики Корея Дэ Хён Ким, владелец — «Самсунг Электроникс Ко., ЛТД» (Корея). Численность сотрудников — около 500 человек. Выручка компании за 2019 год, по данным базы «Контур. Фокус», составила 210 382 674 000 рублей, за 2020 год — 246 035 215 000 рублей, а за 2021 год — 288 741 430 000 рублей, чистая прибыль была 4 млрд рублей, 7,9 млрд рублей и 6,55 млрд рублей соответственно.

Помимо этого, в ЕГРЮЛ есть ещё два юрлица, имеющих отношение к южнокорейской компании. Первое — это ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга», учрежденное в июле 2007 года. Именно в Калужской области у Samsung — собственный завод, на котором она в марте 2022 года прекратила выпуск своих ТВ, обосновав проблемами с логистикой и невозможностью ввоза в Россию необходимых комплектующих (в июне газета «Коммерсант» сообщала, что работу частично возобновили). Проблемы с логистикой? Хм. Что в марте, что в сентябре, например, получить из того же Китая железо (комплектующие) для компьютера проблем не было. Буквально на днях из Поднебесной достаточно оперативно прилетела очередная деталь. Прошу заметить — обычной почтовой службой! Мелкий китайский предприниматель проблем с логистикой не испытывает, а крупный бизнес останавливает производство? Какой-то диссонанс возникает. Может, причина вовсе не в этом?

(сс) Hide1228 Головной офис Samsung Group

С одной стороны — санкционное давление и боязнь попасть под вторичные санкции, которыми грозит дядюшка Сэм, а с другой — кусок российского пирога терять не хочется. Два стула, на которых очень хочется удержаться?

Итак, по итогам 2021 года ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» указало выручку (по данным базы «Контур. Фокус») в размере более 69,5 млрд рублей, по итогам 2020 года — 58,5 млрд рублей. Чистая прибыль составила 4,65 и 5,45 млрд рублей соответственно.

В июле 2022 года газета «Коммерсант» сообщила, что «на заводе Samsung лежат собранные телевизоры, которые вендор не позволяет продавать в России, «предполагается, что их могут экспортировать в страны СНГ, после чего ввозить по схеме параллельного импорта». Чувствуете, как откуда-то повеяло устрицами из белорусских морей?

Помимо уже указанных юрлиц, у «Самсунга» в России есть ещё и ООО «Исследовательский Центр Самсунг», созданное в декабре 2011 года. Официальный собственник — офшор, частная компания с ограниченной ответственностью «Самсунг Электроникс Бенилюкс Б. В.» (Нидерланды). Ранее активом владело ООО «Самсунг Электроникс Рус». Выручка исследовательского центра за 2021 год превысила 2,7 млрд рублей, а чистая прибыль — 213 млн рублей.

(сс) David Berkowitz Samsung

В целом выручка трёх юрлиц «Самсунг» в России только за 2021 год составляла около 361 млрд рублей, что соответствует годовому бюджету не самого скромного российского региона. Не плохой такой кусок пирога.

Из сообщений СМИ следует, что продажи своих товаров компания может начать в России уже в октябре. Это если снова не будет «давления обстоятельств» и «риска вторичных санкций»? Или правильнее сказать — оглядки на русофобствующих европейско-штатовских политиканов?

А пока одни компании оглядываются через плечо и ищут глазами чьего-то одобрения, их более смелые конкуренты занимают нишу. Не зря же говорят, что «свято место пусто не бывает».