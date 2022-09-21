Информация, согласно которой американская корпорация PepsiCo Inc. полностью остановила производство своих напитков в Российской Федерации, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 21 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Борис Зеленский. Пейте натуральные соки. 1939

Начало специальной военной операции России на территории бывшей УССР стало причиной для бегства множества зарубежных компаний, которые долгие годы зарабатывали деньги на российском рынке. В числе таковых была и американская PepsiCo Inc., которая не могла исчезнуть из России по щелчку пальцев, но на протяжении шести месяцев компания держала производство и продажи остановленными.

В результате журналисты выяснили, что изготовление газировок под брендами Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России постепенно снижалось и теперь в большинстве магазинов тяжело найти продукцию этой компании, сделанную позже 17 августа 2022 года. Выходит, что PepsiCo Inc. окончательно остановила производственную активность на территории РФ.

«Абсолютно пофиг, не пью подобную лабуду от слова совсем, чего и другим советую не делать», — написал Ачик М.

Многие пользователи не воспринимают такое положение дел как трагедию, ведь, помимо продукции компании PepsiCo Inc., полки российских магазинов ломятся от газировок других производителей, большая часть которых отечественные.

«Пепси — обычная газировка, коих заменителей среди отечественных производителей вагон и ещё целая тележка. Вообще плевать, что эта корпорация уходит. Она потеряла больше, чем мы», — считает Андрей Б.

«Да и пошли они к чёрту! У нас есть свои альтернативы: «Дюшес, «Тархун», «Байкал, «Лимонад», пресловутая «Кола» и прочее. Есть и другие фирмы, помимо PepsiCo!» — напомнил Бронислав В.

Некоторые комментаторы отмечают, что российский рынок наполнился альтернативными «Пепси» и «Коле» напитками, цены которых явно завышены на фоне ухода западных компаний из России.

«Мне кажется российские аналоги ничем не хуже, только вот цену немного снизить — и всё будет замечательно», — поделился своим мнением Аюбджон Н.

Попова Полина ИА REGNUM Газировка

«Да и скатертью дорога. Монополия подобных выходок не прощает, свято место пусто не будет. Быстро найдётся тот, кто будет зарабатывать на российском рынке, освободившемся от такой крупной западной компании», — отметил Иван Г.

Часть людей не считает, что PepsiCo Inc. по-настоящему ушла с российского рынка, ведь производство газировки можно осуществлять и под другим брендом, а управление своих заводов на российской территории можно делегировать владельцу с гражданством России, который будет переправлять прибыль куда надо.

«А вы правда верите, что компания ушла из России? Поменяют название, поставят российского руководителя — и на этом всё. К чему такие громкие и пустые слова — чтобы наших либералов порадовать? Ну-ну. Капиталист никогда от прибыли не откажется», — уверен Алексей Н.

«В России не будет недостатка этих газировок и других санкционных товаров из-за параллельного импорта. Всё будет из Казахстана и Белоруссии поставляться. Вот вам и вся трагедия. Пейте на здоровье», — пишет Александр З.

Напомним, 20 сентября агентство Reuters опубликовало материал, согласно которому американская корпорация PepsiCo Inc. полностью остановила производство своих напитков в Российской Федерации.