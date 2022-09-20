По мере того как отношения Запада и России становятся всё хуже, политики в США и Евросоюзе всё чаще возвращаются к риторике Холодной войны, то и дело вспоминая о риске применения ядерного оружия. В то же время военные эксперты из разных стран отмечают, что прибегать к таким радикальным способам Москве нет никакой нужды, поскольку она до сих пор применяла лишь малую толику имеющихся у неё военных ресурсов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Тем не менее дискуссия о возможности применения оружия массового поражения поднималась западными медиа с первых дней спецоперации. Очередную волну обсуждения в российском сегменте Telegram спровоцировало заявление президента США Джо Байдена, который предостерег Москву от ударов тактическим ядерным оружием по объектам, расположенным на подконтрольных Киеву территориях, хотя Россия неоднократно заявляла, что применит свой ядерный арсенал лишь в целях защиты.

«Байден — на вопрос, что он сказал бы Путину, «если бы тот рассматривал возможность применения химического или тактического ядерного оружия в [б. УССР]?»: не надо, не надо, не надо. Вы измените облик войны, как ничто со времен Второй мировой войны. [Какие будет последствия для России?] Вы думаете, что я бы сказал вам, если бы точно знал, как это будет. Конечно, я не скажу вам. Это будет иметь последствия. Они станут в мире большими изгоями, чем когда-либо. И в зависимости от масштабов того, что они сделают, будет зависеть, какой будет наш ответ», — сообщил телеграм-канал «Пул №3».

Примечательно, что многие телеграм-каналы обратили внимание на тот факт, что о военном ответе в случае применения Россией тактического ядерного оружия Байден не заявил, видимо, дав понять, что такой вариант развития событий в Вашингтоне не рассматривается в принципе.

«Если судить по этому ответу Байдена по поводу применения ТЯО в [б. УССР], то он не против, по крайней мере в сравнительно небольших масштабах. Что сказать, Запад реально нашёл для себя идеальный полигон», — высказал свое видение ситуации телеграм-канал «Старше Эдды».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Ряд телеграм-каналов насторожили очередные обсуждения угрозы применения оружия массового поражения. Однако нашлись среди популярных сообществ и такие, которые намекнули на то, что идею эту не надо отбрасывать. Так, канал «Два Майора» отметил, что вопросы о целесообразности применения этого вида вооружений следует задавать не только высокопоставленным госслужащим, но и родственникам российских военных, которые рискуя жизнью сражаются с киевскими боевиками, а также жителям Белгородской области и вернувшимся из плена солдатам.

«Гуманистом быть хорошо, когда твоим родным ничего не угрожает. А постоянные пустые угрозы только обесценивают подобные заявления и заявляющих», — написал ТГ-канал.

Стоит отметить, что дискуссии о целесообразности и морально-этической возможности применения Россией ядерного оружия ведутся уже давно. У идеи этой есть как сторонники, так и противники и каждый из них приводит аргументы в пользу своей точки зрения. Но что особенно интересно: именно тема ядерной войны и масштабного апокалипсиса планетарного масштаба стала достаточно популярна среди молодежи. Причем произошло это не вчера. Еще весной в российском сегментеTelegram зародилось целое движение, главной целью которого стала подготовка к выживанию после третьей мировой войны.

По мнению сторонников этой идеи, ядерная война не сможет уничтожить всё человечество. Но выживут только сильнейшие — те, кто сумел подготовиться к апокалипсису заблаговременно. Поэтому ими был составлен специальный план действий на случай подобного развития событий. Молодые люди со всей России подробно расписали, какие вещи нужны будут для выживания и договорились встретиться в установленном месте через 30 дней после первого ядерного взрыва. Согласно их плану, там они будут ждать остальных товарищей ещё 20 дней, после чего решат, как им быть дальше.

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР Посетители Зоны

От слов молодые пользователи Telegram быстро перешли к делу, демонстрируя то, насколько каждый из них подготовился к ядерной войне. В своих телеграм-чатах и каналах они выкладывали фотографии купленных ими комплектов химзащиты, обсуждали разные модели противогазов, демонстрировали накопленные запасы продовольствия с большим сроком хранения, а также обсуждали, как лучше всего обороняться от многочисленных мародеров и каким транспортом лучше всего перемещаться к месту сбора.

Но и на этом они не ограничились. Через какое-то время молодые сторонники идеи неизбежной ядерной войны пришли к выводу, что им уже сейчас надо оттачивать свои навыки выживания в суровых условиях, после чего многие из них начали ходить в походы и ночевать на природе, делясь приобретенным опытом с единомышленниками. Кто-то делился своими навыками строить шалаши, другие рассказывали, как лучше ловить рыбу, чтобы прокормить себя.

Всё это происходило с таким юношеским энтузиазмом и азартом, что через некоторое время отдельные участники движения даже попытались было собираться в группы, чтобы сообща ходить в походы и готовить себя к тяжелым испытаниям после обмена ядерными ударами между Россией и НАТО. Но по мере того как шло время, а третья мировая война никак не начиналась, в их среде появлялось всё больше раздражения. Дескать, чего это политики медлят и никак не «бахнут», зря мы что ли всё лето подрабатывали, чтобы купить себе качественный противогаз и запастись консервами. Глядя на всё это, невольно поражаешься, как много в России не только патриотически настроенной, но и ответственной молодежи, способной самоорганизоваться и подготовиться по мере сил и средств даже к ядерному апокалипсису.