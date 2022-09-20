На освобожденных территориях бывш. УССР пройдут референдумы о выходе из состава бывш. УССР и вхождении их в состав России в качестве субъектов. Об этом 20 сентября сообщили главы Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Референдумы пройдут с пятницы, 23 сентября, по вторник, 27 сентября.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

В Киеве заявили, что референдумы будут проведены незаконно, и никакие результаты там признавать не будут. Такого же мнения придерживается и глава НАТО Йенс Столтенберг.

«Поддельные референдумы не имеют никакого законного основания и не меняют природу российской агрессивной войны против бывш. УССР. Это дальнейшая эскалация путинской войны. Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и должно выступить в поддержку киевского режима», — написал Столтенберг в своем Twitter-аккаунте.

Министерство иностранных дел Великобритании, министерство обороны и премьер-министр Лиз Трасс официально не прокомментировали решение освобожденных регионов провести референдумы, однако в очередной раз пообещали раскритиковать действия России после открытия 77-й сессии ООН.

Многие пользователи социальных сетей продолжают поддерживать Запад и нацистский киевский режим, считая, что Киев войдет в НАТО и будет процветать.

Однако среди комментаторов есть те, кто понимает, что часть населения живет на территории бывш. УССР, но считает себя русскими, говорит по-русски и всегда поддерживала Россию, и таких людей много.

«Если бы вы всё было просто. На огромных территориях [бывш. УССР] большая часть населения говорит на русском языке, некоторые и вовсе считают себя русскими. И так было всегда, еще до того, как вы (сторонники киевского режима — прим. Д. С.) поставили голубо-желтые сердечки в своих соцсетях», — написал @KingDeDeDeReal.

Некоторые пользователи напомнили, что у всех народов есть право на самоопределение, и если жители освобожденных территорий проголосуют за вхождение в состав России, значит, они так самоопределились.

«У всех людей есть право на самоопределение. Так сам Европейский союз говорит», — прокомментировал @CommunistPompey.

«Западные отморозки: мы за демократию, демократия — это единственный способ выжить. Крым, Донецк и Луганск проводят референдум о воссоединении с Россией. Те же самые западные отморозки: мы не будем признавать эти референдумы, нам плевать, за что они голосуют», — сравнил @Ayushman_____.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократия

Часть пользователей объяснили, что решение было принято для того, чтобы защищать освобожденные территории. Таким образом, ВСУ при попытке вернуть территории будут нападать на Российскую Федерацию, а не «сражаться за территории [бывш. УССР]».

«Донецк и Луганск проведут референдум о воссоединении с Россией через неделю. Кремль скажет, что они являются российскими субъектами. А потом заявит, что ВСУ вторгаются. Путин будет использовать это как основание угрожать применением ядерного оружия», — написал @Matt_VanDyke.

«Это сделано для того, чтобы Россия смогла объявить мобилизацию, когда Киев нападет на уже российские территории», — прокомментировал @SSE19DBD.

Ряд комментаторов предположили, что вхождение территорий в состав России заставит ВСУ оставить временно оккупированные территории Донецкой Народной Республики и прекратить обстрелы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«С учетом того, что часть ДНР еще не находится под российским контролем, военные [бывш. УССР] будут вынуждены освободить их. Я буду с интересом за этим наблюдать. И всё же предполагаю, что результаты голосования будут в поддержку России», — прокомментировал @DouglasJCoates.

В комментариях также отметили, что ожидают такого же результата, как и в 2014 году в Крыму, потому что огромная часть населения действительно хочет выйти из состава киевского режима.

«Это исходит от Луганска и Донецка. Будет голосование, как в Крыму. И результат будет такой же, потому что люди действительно хотят отделиться от Киева. Опасность в том, что [бывш. УССР] будет уничтожена», — считает @DangerKidsBooks.

Многие из тех комментаторов, которые поддерживают действия России, уверены, что регионы проголосуют за вхождение в состав Федерации.