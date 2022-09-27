Информация, согласно которой в отношении певицы Аллы Пугачёвой проводится проверка из-за поста в социальной сети на предмет дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 20 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

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Как имеющейся информации, причиной интереса правоохранителей к публикациям певицы в социальных сетях стало обращение жительницы Московской области, посчитавшей, что высказывания Пугачёвой оскорбляют российскую армию. Стоит отметить, что официально эту информацию никто не подтвердил, но заявления жены иностранного агента Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) действительно могли бы заинтересовать полицию хотя бы потому, что она солидаризовалась со своим супругом.

«Хотела стать иноагентам, а будет платить штраф», — подметил Артемий П.

Многие пользователи обратили в сторону Пугачёвой самые суровые эпитеты, потому что в сложный для страны момент она с мужем сначала сбежала в Израиль, а затем стала лить на свою Родину грязь, откровенно занимая вражескую сторону.

«Судя по её риторике, она есть враг государства. Лишить гражданства и пусть едет домой, в Израиль. Певичка и лицедей слишком много на себя берут», — считает Геннадий С.

Некоторые комментаторы отмечают, что если правоохранители и правда решили что-то там проверить, то им установить факт нарушения не составит труда, ведь звёздная пара наговорила так много за последнее время гадостей в отношении нашей армии и нашего государства, что хватит на серьёзную меру наказания.

«Они с мужем уже чего только не дискредитировали… Что там проверять? Отобрать следует у них все звания, выплаты и отправить отсюда на все четыре стороны. А также надо перестать постить их «высказывания» и информацию о них в первую очередь», — написал Денис Б.

Цитата из видео «Вернутся ли в Россию Пугачева и Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)» Алла Пугачёва и Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Пугачёва заслужила статус иуды. Толку-то её проверят на дискредитацию нашей армии? Она только лишь тем, что сбежала за границу со своим мужем, когда спецоперация началась, предала свою Родину. Этого уже достаточно, чтобы пинком выгнать из страны и навсегда о ней забыть», — поделился своим мнением Алексей П.

«Умнее всего эту наглость было проигнорить», — считает Серж Е.

Часть людей считает, что Пугачёва зря старается найти единомышленников у нас в стране, ведь народ России уже давно вырос из состояния, когда он пел Западу осанну.

«Хотела попиариться на халяву? Вот только она, видимо, так и не поняла, что её время ушло и за ней больше никто не стоит», — отметил Сергей Д.

«Как же они надоели. Чего они всё в Россию едут? Жили бы себе где-нибудь и выскакивали, как чёрт из табакерки. Хватит уже позориться!» — призывает Алёнка И.

«Бабулька всё отпела своё. Вроде как, умная казалась, а по факту — фуфло. Вот так человек и познаётся. Как говорится, вот тебе хлеб, вот крест — выбирай. Вот Алла и выбрала для себя как всегда хлебушек, то есть денежки, но не Родину. Могла выступить перед нашими военными ранеными, но увы. Кто-то из артистов жизни свои отдаёт, помогая ребятам нашим, а эта тётя пиарится только. Правильно, пусть её проверят на дискредитацию ВС России», — указывает Марина М.

Цитата из м/ф «Неуловимый фунтик». реж Анатолий Солин. 1986. СССР Деньги

Напомним, 20 сентября Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал информацию, согласно которой в отношении певицы Аллы Пугачёвой проводится проверка из-за поста в социальной сети на предмет дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации.