Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что страна должна настраиваться действовать по нормам военного времени, свидетельствует о решимости белорусского лидера двигаться в русле внешней политики России. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября высказал публицист Константин Двинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Константин Двинский «Слова Лукашенко следует рассматривать в контексте новостей о референдумах в Новороссии и возможной мобилизации в России. Грядёт решающая битва между Россией и Западом, и Александр Григорьевич прекрасно понимает, что в этой ситуации у Белоруссии нет никакой возможности отсидеться в стороне. Хоть это прямо и не проговаривалось, но очевидно, что в случае полномасштабных боевых действий России с НАТО белорусская армия будет на нашей стороне»

Публицист призывает не относиться к белорусским вооружённым силам с пренебрежением. «Хоть у белорусов и нет боевого опыта, их армия неплохо вооружена и обучена в регулярных военных учениях с Россией. Плюс могут быть задействованы территориальная оборона и народное ополчение. Эту силу не стоит недооценивать», — заявил Двинский.

Политолог Олег Ковалёнок выражает сомнение в том, что белорусская армия может принять участие в спецоперации России в б. УССР.

Олег Ковалёнок «Боевые действия сейчас идут не у границы Белоруссии. Гипотетическая переброска белорусских военных в Новороссию выглядит как фантастика. Едва ли Лукашенко на это пойдёт. Открытие нового фронта на Киевщине и Черниговщине также маловероятно. Кто там будет наступать? Белорусская армия, которая на учениях отрабатывала только оборону, но не нападение?»

По мнению политолога, белорусские военные будут задействованы только в защите территории Белоруссии. «Грозные речи Лукашенко, возможно, рассчитаны на психологический или пропагандистский эффект, однако реальный «милитаризм» белорусского лидера будет ограничен границами Белоруссии», — уверен Ковалёнок.

Mil.ru Белорусские военные

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко в ходе встречи с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем заявил, что в настоящее время ситуация вокруг Белоруссии складывается небезопасная, поэтому воинским частям, теробороне и народному ополчению следует действовать по нормам военного времени и ни в коем случае «не упрощаться».