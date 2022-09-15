Власти Техаса открыли расследование в отношении губернатора Флориды Рона Десантиса после того, как 15 сентября он переправил 50 мигрантов из Техаса на богатый массачусетский остров Мартас-Винъярд, пытаясь заставить мэров-демократов и президента США Джо Байдена разбираться с последствиями миграционного кризиса. Это вызвало гнев многих демократов и возмущение местных жителей острова.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Шериф округа Бексар Хавьер Салазар, представитель Демократической партии, начал уголовное расследование в отношении нелегалов, которых республиканцы якобы «выманили» из центра для мигрантов под «ложным предлогом» и переправили во Флориду, откуда их в конечном итоге перевезли на Мартас-Винъярд.

«Я считаю, что они стали жертвами. Кто-то приехал из другого штата, набросился на этих людей, заманил их обещаниями лучшей жизни», — уверяет шериф.

Отметим, что слова демократов о том, что нелегалы будут «страдать» на богатом острове, кажутся лукавством. Навряд ли им там будет хуже, чем в миграционных центрах Техаса, которые переполнены до предела из-за миграционного кризиса. Более того, республиканцы начали отправлять мигрантов в демократические обеспеченные города как раз для того, чтобы демократы взяли хотя бы часть ответственности за миграционный кризис на себя, так как именно они его спровоцировали, отказываясь закрывать границы и упрощая процесс получения гражданства для беженцев. В связи с этим только за август число задержанных на границе США нелегалов превысило 200 тысяч, и демократы хотят, чтобы все они оставались в приграничных республиканских штатах вроде Техаса.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

Адольфо Томмази. Эмигранты. 1896

«Президент Трамп посетил южную границу США 5 раз, а президент Байден был на южной границе США сколько раз? Правильно — ноль. Вот как сильно демократов волнуют нелегалы», — пишет liberaser.

«Когда страна теряет контроль над своими границами, она перестает быть страной!» — восклицает Tigerwal586.

«Если Мартас Вайньярд не хочет их принимать, то почему кто-то должен их принимать? Особенно Техас, который не голосовал за эту безумную либеральную политику», — отмечает westwingeasterbunny.

«Если посмотреть на результаты последних выборов в Мартас Вайньярд, 73% проголосовали за демократов. Таким образом, они явно голосовали за партию открытых границ, но, как и ожидалось, когда пришло время реально принять некоторые из результатов этого, они установили новые рекорды скорости в отказе от своих принципов. Ничего удивительного», — подчеркивает cheetahprague.

«Хотя я и не являюсь ученым-юристом, я достаточно умный человек, который знаком с законами и уставами. Насколько я знаю, прокурор одного штата не имеет абсолютно никакой юрисдикции расследовать что-либо, касающееся другого штата, особенно если это не имеет никакого отношения к этому штату. Интересно», — пишет DOC724.

«Мигранты, которых «заманивали»… под «ложным предлогом»… но они в конечном итоге были «оставлены на произвол судьбы». Звучит как политика демократов за последние 10 лет. Если бы этот шериф был настроен серьезно, ему следовало бы начать с Джо Байдена», — комментирует Figmo2001.

«Я бы хотел, чтобы правительство прекратило тратить деньги налогоплательщиков на легкомысленные иски и расследования. Это не ваши деньги, а наши. Если бы у нас не было администрации, которая открыла границу, чтобы весь мир мог войти, мы бы даже не обсуждали это», — негодует wethepeople1011.

«Десантис помогает этим мигрантам, доставляя их к некоторым из самых богатых, заботливых людей в стране. Я не понимаю проблемы. Это убежища, не так ли? Этим мигрантам там рады, не так ли?» — спрашивает mikellkeeth.

«Нет, это не так, их кожа не того цвета, там рады только богатым снобам. Вот как Обама добился успеха. Несмотря на то, что он черный, они простили его, потому что он тоже богатый сноб. Только так черный человек может попасть во дворец снобов», — отвечает noneofyourbusiness869.

«Удачи в этом уголовном расследовании. Это дешевые политические очки, но Десантису не нужны эти очки для победы. Спасибо Десантису за то, что сохранил Флориду великой», — благодарит johnn707.

«Губернатор Техаса должен начать уголовное расследование в отношении шерифа за пособничество и подстрекательство к торговле наркотиками. Пришло время бороться с огнем с помощью огня и положить конец этим глупостям демократов», — советует americandream254.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Техаса Тед Круз представил законопроект об «остановке всплеска небезопасных лагерей на Рио-Гранде», который предусматривает перенос центров для нелегальных иммигрантов туда, где «демократическая элита устраивает свои коктейльные вечеринки». Круз обвинил президента Байдена и его администрацию в том, что они «добровольно сдали южную границу опасным преступным картелям», не подумав о приграничных общинах Южного Техаса, таких как МакАллен и Дель Рио, которые испытывают на себе основную тяжесть миграционного кризиса.