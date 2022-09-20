Анкара не намерена отчитываться перед Брюсселем за то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоялся в Узбекистане. Соответствующее заявление Эрдоган сделал в интервью телеканалу PBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Турецкий лидер указал на то, что Турция подотчетна Европейскому союзу. Политик также подверг критике Европейский союз за то, что возглавляемое им государство «сдерживали 52 года», так и не дав «приблизиться» к ЕС.

Заявление турецкого лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения сочли заявление турецкого президента неким шантажом Евросоюза. Иные согласились с тем, что Турция не обязана отчитываться перед ЕС, членом которого страна не является. Были и те, кто указал на то, что крайне сложно «усидеть на двух стульях», что пытается сделать турецкое руководство. Встречались и те, кто отметил, что попытка Турции «усидеть на двух стульях» пока выгодна России.

«Какой, однако, шантажист! Экий негодяй!» — с сарказмом отреагировал Александр.

«Турки в своём репертуаре!» — добавила Irene L.

«Турцию, кажись, будет штормить нехило в ближайшие полгода. На двух стульях не усидеть — *опа треснет и копчик отобьёт. Белорусы как определились, всё хорошо стало. А Казахстан, Армения, Грузия и Турция — нет… Тут точка разрыва может быть», — отметила Ксю.

Под маской мира. Советский плакат. 1920 (фрагмент)

«Больше похоже на шантаж ЕС», — отреагировал Морис Г.

«Восток — дело тонкое. Ветер поменяется и мнение поменяется», — отреагировал Сергей С.

«Он и не должен перед ЕС отчитываться, чего ему бояться?» — не понимает Елена.

«Хитрый турок ведет свою игру, правила которой знает только он. Да и чему его обязывает участие в ШОС? Беспилотники как продавал нашим врагам, так и будет продавать… А вот ЕС может испугаться… Возможно, и просто шантаж Европы», — предположил Гарий И.

«[Задница] Эрдогана, конечно, ерзает на двух стульях, однако нам всем это пока взаимовыгодно и деваться некуда…» — отметила Алария.

«Эрдоган обиделся, что [бывш. УССР] с Молдавией пообещали более «ускоренное» принятие в ЕС», — иронизирует Марина.