Финальная фаза предательства президента Сербии Александра Вучича
В субботу, 17 сентября, в Белграде прошел европейский гей-парад — «Европрайд». После письма, направленного в 2019 году в поддержку этого мероприятия сербским премьер-министром нетрадиционной сексуальной ориентации Анной Брнабич, начавшей свой третий срок во главе правительства Сербии, проведение данного позорного события — очередная попытка Александра Вучича польстить своим западным наставникам. Произошедшее в очередной раз доказало то, о чем мы предупреждали годами: нынешнее правительство в Сербии во главе с предателем Александром Вучичем является продуктом западных держав и служит реализации их колониальных интересов.
Несмотря на то, что Вучич клялся, что «Европрайд» не состоится, даже если ему позвонит лично Байден, на самом деле достаточно оказалось звонка американского посла. И выглядит это унизительно. Посол США в Сербии Кристофер Хилл в день, когда МВД официально запретило парад, «выразил уверенность», что он состоится, и так оно и было. Вучич в очередной раз показал, что он шантажируемый трус, который дрожит и отступает перед звонком даже садовника американского посольства, не говоря уже о каком-то официальном лице. Это еще раз доказало, что благодаря Вучичу Сербия является страной, политически оккупированной Западом, который в 1999 году уже оккупировал военным путем часть нашей территории — южную провинцию Косово и Метохию.
И какова была цель этого парада позора? Никакой борьбе за права человека он не служил, совсем нет. Помимо пропаганды идеологии ЛГБТ, подчинения Сербии, убийства духа и унижения сербского народа, он послужил отвлечению внимания общественности от важнейшей темы сербской политики — темы Косово и Метохии. За несколько дней до мероприятия сербский парламент провел специальное заседание по Косово и Метохии, впервые с момента прихода Вучича к власти в 2012 году.
Интересно, что в нем участвовали члены правительства и оппозиции, получившие мандаты на выборах, которые впервые в истории не проводились в том же Косово и Метохии, в результате чего эти выборы нельзя считать легитимными. И снова благодаря «мудрой политике» Вучича.
Вся эта тема ушла в сторону из-за «Европрайда», как это делалось ранее с фальшивыми дефицитами муки, сахара и молока в сербских магазинах, с запугиванием народа какой-то войной в Косово, с паническими объявлениями о кризисе в секторе энергетики. Суть в том, что Александр Вучич каждый день продолжает делать албанцам уступки, которые он ранее согласовал и подписал в рамках Брюссельского соглашения от 2013 года и Вашингтонского соглашения от 2020 года. Поэтому неудивительно, что недавно появился новый «план для Косово», якобы связанный сЭммануэлем Макроном иОлафом Шольцем, опубликованный в Сербии газетой «Данас».
По этому плану, сильно напоминающему план ВольфгангаИшингера с «двумя Германиями», Сербия не признает «независимость» своего южного края, но «примет юридическую и политическую реальность независимого Косово». Шило на мыло. В этой «новой реальности» Косово было бы признано пятью странами ЕС, которые его на сегодняшний день не признают, что открыло бы ему возможность вступления в НАТО и ЕС, а Сербия получила бы значительную финансовую и экономическую помощь и стала бы «лидером в регионе». Суть этого плана в том, чтобы разрешить «Косово» членство в международных организациях — от Совета Европы, Интерпола и ЮНЕСКО до НАТО и ЕС, и, наконец, ООН, минуя до этого вето России в Совете Безопасности.
Единственное, что сохраняет Косово в составе Сербии, это Конституция нашей страны и Резолюция 1244 Совета Безопасности ООН. И если Вучич с помощью своих сатрапов как из правительства, так и из рядов оппозиции может относительно легко изменить Конституцию, то резолюция 1244 зависит от России, которая регулярно настаивает на ее сохранении. Поэтому в Сербии вероломно распространяется русофобия: пока по одному телевидению каждый вечер показывают спецпередачи о конфликте на территории б. УССР, по другому всех, кто выступает против введения санкций против России, объявляют иностранными агентами.
Наконец, интересно поведение Сербской православной церкви непосредственно перед «Европрайдом» и в день парада позора. В Сербии за несколько недель до этого события проходили символические шествия «За спасение Сербии» в поддержку семьи и традиционных ценностей. Последний крестный ход перед прайдом возглавил сам патриарх Сербский Порфирий, который заявил о своем решительном несогласии с парадом и поздравил Вучича с решением запретить его. Однако в день парада, несмотря на объявления, никто ни из сербской «патриотической» парламентской оппозиции, ни из нашей церкви не присоединился к народным протестам. Таким образом, люди, искренне верившие в благородные намерения глав нашей церкви, были обмануты, а церковь во главе с патриархом мастерски сыграла свою роль, направив недовольство народа в русло разрядки напряженности и обеспечения проведения гей-парада, спонсируемого Западом. Таким образом, людям пришлось самим сопротивляться избиениям, устраиваемым полицейскими Вучича, что меня нисколько не удивляет. Я недавно говорил об этом, предвидев подобный сценарий, отталкиваясь от того, что подобным обманом воспользовалась наша церковь при признании автокефалии церкви македонской. Сначала Македонская церковь была «возвращена к церкви-матери», а через два дня признана независимой.
Все эти события предыдущих недель вселяют тревогу и страх перед тем, что то, о чем я предупреждал годами, все-таки сбудется: что вопреки воле сербского народа, который выступает против независимости Косово, против проведения скандальных манифестаций, таких как «Европрайд», и всегда стоит на стороне России, всё, за что выступает Вучич, воплотится в жизнь, и в этом ему помогают и так называемые патриотические силы, и церковь — часто во имя достижения собственных узких, сугубо материальных интересов.
Косово станет независимым, влияние России из Сербии и других стран, населенных сербами, будет вытеснено, Сербия станет членом НАТО, а ЛГБТ-идеология, которую уже открыто пропагандирует и сам Вучич, станет общепринятой. Нынешняя ситуация говорит в пользу того, что в сербской политике нет никого, кто мог бы противостоять этим тенденциям. Однако известно, что ночь темнее всего перед рассветом. До освобождения!