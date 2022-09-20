В субботу, 17 сентября, в Белграде прошел европейский гей-парад — «Европрайд». После письма, направленного в 2019 году в поддержку этого мероприятия сербским премьер-министром нетрадиционной сексуальной ориентации Анной Брнабич, начавшей свой третий срок во главе правительства Сербии, проведение данного позорного события — очередная попытка Александра Вучича польстить своим западным наставникам. Произошедшее в очередной раз доказало то, о чем мы предупреждали годами: нынешнее правительство в Сербии во главе с предателем Александром Вучичем является продуктом западных держав и служит реализации их колониальных интересов.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Несмотря на то, что Вучич клялся, что «Европрайд» не состоится, даже если ему позвонит лично Байден, на самом деле достаточно оказалось звонка американского посла. И выглядит это унизительно. Посол США в Сербии Кристофер Хилл в день, когда МВД официально запретило парад, «выразил уверенность», что он состоится, и так оно и было. Вучич в очередной раз показал, что он шантажируемый трус, который дрожит и отступает перед звонком даже садовника американского посольства, не говоря уже о каком-то официальном лице. Это еще раз доказало, что благодаря Вучичу Сербия является страной, политически оккупированной Западом, который в 1999 году уже оккупировал военным путем часть нашей территории — южную провинцию Косово и Метохию.

И какова была цель этого парада позора? Никакой борьбе за права человека он не служил, совсем нет. Помимо пропаганды идеологии ЛГБТ, подчинения Сербии, убийства духа и унижения сербского народа, он послужил отвлечению внимания общественности от важнейшей темы сербской политики — темы Косово и Метохии. За несколько дней до мероприятия сербский парламент провел специальное заседание по Косово и Метохии, впервые с момента прихода Вучича к власти в 2012 году.

Цитата из видео «ЛГБТ-парад в Белграде состоялся» ЛГБТ-парад в Белграде

Интересно, что в нем участвовали члены правительства и оппозиции, получившие мандаты на выборах, которые впервые в истории не проводились в том же Косово и Метохии, в результате чего эти выборы нельзя считать легитимными. И снова благодаря «мудрой политике» Вучича.

Вся эта тема ушла в сторону из-за «Европрайда», как это делалось ранее с фальшивыми дефицитами муки, сахара и молока в сербских магазинах, с запугиванием народа какой-то войной в Косово, с паническими объявлениями о кризисе в секторе энергетики. Суть в том, что Александр Вучич каждый день продолжает делать албанцам уступки, которые он ранее согласовал и подписал в рамках Брюссельского соглашения от 2013 года и Вашингтонского соглашения от 2020 года. Поэтому неудивительно, что недавно появился новый «план для Косово», якобы связанный сЭммануэлем Макроном иОлафом Шольцем, опубликованный в Сербии газетой «Данас».

По этому плану, сильно напоминающему план ВольфгангаИшингера с «двумя Германиями», Сербия не признает «независимость» своего южного края, но «примет юридическую и политическую реальность независимого Косово». Шило на мыло. В этой «новой реальности» Косово было бы признано пятью странами ЕС, которые его на сегодняшний день не признают, что открыло бы ему возможность вступления в НАТО и ЕС, а Сербия получила бы значительную финансовую и экономическую помощь и стала бы «лидером в регионе». Суть этого плана в том, чтобы разрешить «Косово» членство в международных организациях — от Совета Европы, Интерпола и ЮНЕСКО до НАТО и ЕС, и, наконец, ООН, минуя до этого вето России в Совете Безопасности.

Единственное, что сохраняет Косово в составе Сербии, это Конституция нашей страны и Резолюция 1244 Совета Безопасности ООН. И если Вучич с помощью своих сатрапов как из правительства, так и из рядов оппозиции может относительно легко изменить Конституцию, то резолюция 1244 зависит от России, которая регулярно настаивает на ее сохранении. Поэтому в Сербии вероломно распространяется русофобия: пока по одному телевидению каждый вечер показывают спецпередачи о конфликте на территории б. УССР, по другому всех, кто выступает против введения санкций против России, объявляют иностранными агентами.

marc valdener Приштина, Косово

Наконец, интересно поведение Сербской православной церкви непосредственно перед «Европрайдом» и в день парада позора. В Сербии за несколько недель до этого события проходили символические шествия «За спасение Сербии» в поддержку семьи и традиционных ценностей. Последний крестный ход перед прайдом возглавил сам патриарх Сербский Порфирий, который заявил о своем решительном несогласии с парадом и поздравил Вучича с решением запретить его. Однако в день парада, несмотря на объявления, никто ни из сербской «патриотической» парламентской оппозиции, ни из нашей церкви не присоединился к народным протестам. Таким образом, люди, искренне верившие в благородные намерения глав нашей церкви, были обмануты, а церковь во главе с патриархом мастерски сыграла свою роль, направив недовольство народа в русло разрядки напряженности и обеспечения проведения гей-парада, спонсируемого Западом. Таким образом, людям пришлось самим сопротивляться избиениям, устраиваемым полицейскими Вучича, что меня нисколько не удивляет. Я недавно говорил об этом, предвидев подобный сценарий, отталкиваясь от того, что подобным обманом воспользовалась наша церковь при признании автокефалии церкви македонской. Сначала Македонская церковь была «возвращена к церкви-матери», а через два дня признана независимой.

Все эти события предыдущих недель вселяют тревогу и страх перед тем, что то, о чем я предупреждал годами, все-таки сбудется: что вопреки воле сербского народа, который выступает против независимости Косово, против проведения скандальных манифестаций, таких как «Европрайд», и всегда стоит на стороне России, всё, за что выступает Вучич, воплотится в жизнь, и в этом ему помогают и так называемые патриотические силы, и церковь — часто во имя достижения собственных узких, сугубо материальных интересов.

Косово станет независимым, влияние России из Сербии и других стран, населенных сербами, будет вытеснено, Сербия станет членом НАТО, а ЛГБТ-идеология, которую уже открыто пропагандирует и сам Вучич, станет общепринятой. Нынешняя ситуация говорит в пользу того, что в сербской политике нет никого, кто мог бы противостоять этим тенденциям. Однако известно, что ночь темнее всего перед рассветом. До освобождения!