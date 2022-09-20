На полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Пресс-служба правительства Грузии сообщила, что стороны обсуждали вопросы «стратегического партнерства, торгово-экономические отношения, ситуацию в б. УССР и обстановку в кавказском регионе в плане безопасности». Но, на наш взгляд, главное было в том, что стороны заявили о важности еще большего развития сотрудничества между двумя странами «по всем направлениям», а Гарибашвили пригласил Эрдогана посетить с визитом Грузию.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По мнению многих экспертов, это свидетельствует «о смещении некоторых акцентов во внешней политике Грузии». И вот почему. Дело в том, что ранее Эрдоган не раз предлагал Грузии «возродить успешный формат политико-экономического сотрудничества Турции, Азербайджана и Грузии на уровне глав государств и правительств». Использование глагола «возродить» в лексике президента Турции было не случайно, так как с того момента, как президентом Грузии стала Саломе Зурабишвили, перестали созываться саммиты глав государств Закавказья и Турции, хотя все говорили о необходимости сохранять и продолжать сотрудничество между собой. Это было естественно, так как Азербайджан до победы во второй карабахской войне выстраивал все свои коммуникации, включая и энергетические, в европейские страны и Турцию через Грузию. Но Зурабишвили, ориентируясь в основном на ЕС, во многом блокировала развитие турецко-грузинского альянса, шла в отношении Турции в фарватере политики Брюсселя, не желая участвовать в предлагаемых Анкарой региональных геополитических комбинациях.

По логике после второй карабахской войны, видя, что ЕС, особенно Франция, стали активно разыгрывать «карабахскую карту», Тбилиси должен был дрейфовать в сторону от Азербайджана. Но там заметили, что Армения продолжает реализовывать так называемый многовекторный внешнеполитический курс, вступила на путь нормализации отношений с Турцией, ведет переговоры с Азербайджаном о подготовке мирного договора. Всё идет к тому, что «будущее окно в Европу» может открыться через Турцию, с которой можно вступить в промежуточную геополитическую модель и расширить европейское влияние. Так можно открывать первую главу в истории закавказского европейского строительства. Если у Анкары на этом направлении станет многое получаться, то она не утратит перспективу интеграции в ЕС «в награду», если, конечно, Брюсселю удастся ослабить или нейтрализовать усиливающийся евразийский тренд в самой Турции.

tccb.gov.tr Встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 20.09.2022

Пока же Эрдоган будет решать тактические задачи по формированию в регионе новой ситуации, которая может предоставить неожиданные возможности для региональных и западных внешних игроков. Речь идет о возможностях для практической реализации турецкой «кавказской платформы 3+3» (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) которая позволит Турции юридически оформить, наряду с Россией, свое присутствие в Закавказье. Эрдоган может разыгрывать «грузинские карты» в своих интересах, но, как подмечает турецкое издание Daily Sabah, «не исключая пока интересы России в треугольнике Азербайджан — Грузия — Армения». Не случайно и то, что Грузия предлагает свое посредничество в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, на границе которых на прошлой неделе произошло обострение. Действительно, зачем лидерам Азербайджана и Армении мотаться в Брюссель для переговоров, когда в случае необходимости эмиссаров ЕС можно пригласить в Тбилиси.

Одним словом, в Закавказье затевается новая геополитическая комбинация с укреплением тюркской оси. В регионе назревают большие события, и предстоящий визит Эрдогана в Тбилиси может стать поводом и для «новых решений».