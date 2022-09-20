Как сообщает МИД России, 19 сентября с. г. вступили в силу ограничения на въезд российских граждан в Прибалтийские государства. Как следует из заявления официального представителя МИД России М. В. Захаровой на брифинге 8 сентября 2022 года, попираемая теми странами свобода передвижения гарантируется, в частности, Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 года и Хельсинкскими принципами. То есть заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, которым признаются и границы Прибалтийских государств в части, касающейся внешних границ СССР. Что особенно актуально для Литвы, получившей треть своей территории в результате реализации ею же не признаваемого «Пакта Молотова — Риббентропа».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

Как бы то ни было, отныне въезд граждан России в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу с шенгенскими визами, даже выданными третьими странами, запрещен. Как сообщает российское посольство в Латвии, наши сограждане при пересечении государственной границы Латвии сталкиваются с различными проблемами и провокациями:

«В частности, к ним предъявляют вопиющие требования подписать некое заявление с осуждением российских властей. В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их в черный список».

Такая же информация приходит и от анонимных (по вполне объяснимым причинам) источников в Литве, куда ещё утром 19 сентября, в первый же день туристической блокады, не было допущено 11 граждан РФ; в Латвию в тот же период — 10. Более того, по данным информированного источника, руководством Литвы с подачи её «силовых» ведомств» планируется введение аналогичных ограничений и для граждан Белоруссии. Также заявлено об оставлении на усмотрение пограничников «принимающей стороны» решения о допуске в страну лиц, следующих по гуманитарным причинам, как то: похороны родственника и прочие. Письменное осуждение СВО для въезжающих в качестве условия допуска в бывшую советскую Прибалтику также, по мнению литовских силовиков, рассматривается.

Gpk.gov.by На границе Латвии

Каково мнение противоположной, то есть нашей, стороны? Оно недвусмысленно просматривается по результатам опроса телеграм-канала «Белый Филин» (более 27 тыс. подписчиков), стартовавшего 12 сентября с. г. Ответы на вопрос канала, какова «Ваша реакция на решение ЕК о приостановке соглашения об упрощении визового режима с РФ?» весьма показательны. 71% респондентов из почти 4 тыс. участников опроса считают, что на них это решение властей Евросоюза никак не отразится. 13% видят в том политическую подоплёку, а именно желание «еврочиновников настроить наше население против Кремля». 12% не видят поводов для беспокойства, так как, по их мнению, подобные ограничения »приведут лишь к удорожанию поездок». Ещё 8% переживают, что это решение »убивает туризм в этом направлении и мешает бизнесу», 5% об этом вердикте сожалеют и высказывают намерение путешествовать в иных, не европейских краях.

Здесь следует оговориться, что Прибалтика и раньше главным выбором российских туристов отнюдь не была. Так, результаты опроса ИА REGNUM «Россия и Прибалтика», проведенного летом 2020 года (с 25 июня по 24 июля), помимо прочего, показали, что посетить Прибалтику с туристическими целями хотели бы 42% из почти 30 тыс. респондентов, а 49% из них такого желания отнюдь не выказали. В каком направлении по прошествии двух лет и при резко усложнившихся условиях пересечения границы изменилась та пропорция, догадаться не сложно. Чему иллюстрацией 71-процентный негатив по отношению к балтийскому направлению туризма среди участников опроса упомянутого выше телеграм-канала. Ну и здравый смысл, конечно же, который подсказывает: «Кому мы не нужны, тот вовсе нам не нужен».

Вот только так ли мы не нужны «там»? По данным издания Sputnik от 25 ноября 2019 года со ссылкой на результаты опроса, проведенного пресс-службой литовского правительства, с утверждением о том, что позиция Литвы по отношению к России чересчур жесткая, согласились 53% граждан той страны. Противоположный вариант ответа выбрали лишь 22% литовских респондентов. То есть здравый смысл коренного населения Литвы ещё три года назад просил власти одуматься; как оказалось — напрасно…