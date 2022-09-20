Корпорация PepsiCo Inc. (США) прекратила производство своей продукции в Российской Федерации, сообщает агентство Reuters.

Alf van Beem Логотип Пепси

Речь о напитках Pepsi, 7UP и Mountain Dew. Уточняется, что американская компания прекратила производство своей продукции в РФ через полгода после того, как объявила, что приостанавливает производство и продажи. Также в Российской Федерации перестали готовить концентраты для изготовления напитков.

По информации журналистов агентства, которые посетили десятки московских магазинов, а также магазинов за пределами российской столицы, самая поздняя дата производства Pepsi в России — 17 августа.

Новость обсудили в мессенджере Тelegram. Многие участники обсуждения указали на то, что подобные напитки вредят здоровью, и то, что их не будет на российском рынке, — это благо. Иные выразили опасение, что компания сменит этикетку и продолжит выпускать свою продукцию.

«Пейте компот из натуральных фруктов, ребята. Это намного полезнее», — призвал Евгений К.

«Чайный гриб заменит всё», — добавил Duzerberg.

«Как жить дальше? Ума не приложу…» — иронизирует один из участников обсуждения.

«И хорошо бы навсегда. В СССР была лучшая газировка в мире», — пишет Максим Г.

«Будем квас пить, всяко там химии меньше», — прокомментировал Вячеслав.

«Буратино», «Дюшес», квас…» — добавила Ника.

«Как же мы проживем без этой отравы», — с сарказмом пишет donbaron.

«Меньше диабетиков будет», — комментирует Михаил.

«Слава Богу, а то не знала как детей отвадить…» — написала Гюзель.

«Наконец-то! За внуков переживала, пристрастились к этой гадости», — отметила Валентина Д.

«Ой, знаем мы! За углом потопчутся, в названии букву сменят и обратно», — отреагировала Кира П.

«Большинство товаров, которые здесь представляли разные марки, рядовые жители России и не брали. Заменим своим. Все что не делается — к лучшему. Пусть российская промышленность развивается», — добавила Екатерина Ф.

«Пусть Европу травят своей продукцией!» — призвала Елена Л.

ИА REGNUM Квас

«Водичку с сиропом мы и сами разольём», — смеется Михаил В.

«Ушли, и никто и не заметил», — прокомментировал SK.

«У нас полки уже ломятся от замещенных газировок. Я столько видов раньше никогда не видела. Так что да, уж это точно не к худшему», — прокомментировала Юлия.

«Все думала, что же нас может добить? Плакать уже можно начинать?» — пошутил один из участников обсуждения.

«Теперь будет «Пепси и точка». Скоро…» — с сарказмом добавил Эдуард.

«Не радуйтесь! Они прекратили выпускать напитки под этими брендами, сейчас этикетки переклеят и дальше будут разливать», — написал Dmitry G.

«Чем же мы теперь унитазы будем чистить?» — смеется «Я с тобой, моя Россия!».

«А чем теперь чайники чистить?» — с сарказмом спросила Mary G.

«Как же мы проживем без этих вредных напитков, а? Отвечу: легко и с удовольствием, будем употреблять экологически чистую отечественную продукцию», — отреагировал Виктор.

«Воду нужно пить, а не эту дрянь!» — подытожил Sasha.