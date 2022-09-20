Пользователей соцсетей шокировала информация о том, что киевские боевики заварили люки танка, в котором находились военнослужащие ВСУ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Своих не жалеть

О произошедшем сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. По его словам, пытаясь вытеснить союзные войска за Днепр, противник идёт на жестокие и беспрецедентные меры.

В своём телеграм-канале Ходаковский написал об увиденном на днях танке противника. Его собирались уничтожить, однако наших военнослужащих остановило нетипичное поведение экипажа: «Танк поднял ствол вверх и начал вращать башней, как бы сигнализируя о сдаче».

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Наши военнослужащие подобрались к машине вплотную и увидели, что люки на танке заварены. Ходаковский сделал вывод, что экипаж просто отправили на смерть, замуровав, как в консервной банке.

«Чему удивляться, киевский режим — фашистский», — комментирует подписчик новостного телеграм-канала Аркадий Ш.

«Нацики», — охарактеризовал действия киевского режима Степан Р.

«Укронацисты, вы нелюди. Горите в аду!» — пишет Максим.

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«Фашизм должен быть уничтожен», — подчеркнул Сергей М.

«Даже не удивляюсь. Нисколько», — оставила комментарий Елена.

«Дикие звери и то гуманнее. Что творится в их головах? Уму непостижимо», — рассуждает Анастасия.

«А я точно ничему не удивляюсь. Нацики способны абсолютно на всё. Они служат тёмной стороне и для них нет никаких моральных норм», — продолжила обсуждение Людмила.

«Зная, что творят укрофашисты, могли и такое сделать… Не удивлюсь…» — выразила своё мнение Natalia M.

«История жуткая. Но все мы знаем, что от отморозков, которых расплодил киевский режим, можно ожидать любой дичи», — напомнил Renad.

«Нисколько не удивляет, когда будем судить ублюдков, ещё не такие зверства вскроются. Потомки бандеровцев…» — комментирует Валерия.

«Чего удивляться… Фашисты. Чем отличаются нормальные люди от нацистов? Наши жалеют своих детей и чужих. А укрофашисты не жалеют ни наших детей, ни своих», — рассуждает Bella.

«За этими и не такое водится, мы уже и удивляться перестали. Фашисты, они иначе не умеют, для них цена жизни человека ниже ноля», — подытожил обсуждение Александр.