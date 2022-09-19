С инициативой незамедлительно провести референдум о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации обратилась 19 сентября к главе республики Леониду Пасечнику и депутатам Народного совета республики Общественная палата ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

В обращении, зачитанном заместителем председателя Общественной палаты Линой Вокаловой, напоминается о том, что в 2014 году в ходе референдума по самоопределению республики Донбасс сделал свой выбор.

«И все эти годы мы ждали и верили, что обязательно последует второй референдум, который осуществит нашу мечту вернуться домой — в Российскую Федерацию», — также говорится в обращении.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что республики Донбасса имеет смысл принимать в состав России без референдума, тем более что референдум сейчас крайне опасно проводить ввиду обстрелов. Иные добавили, что Запад все равно не признает результаты референдума.

«Надо присоединяться без референдума», — призвала Людмила.

«Без одобрения из Москвы вряд ли бы они пошли на этот шаг. Может наконец-то начнут по-серьезному?» — задался вопросом Андрей З.

«Поддерживаю полностью», — написала Людмила.

«Давно пора!» — добавила Kuskina Mat.

«Родина ждёт вас!» — добавил Александр.

Анатолий Волков. Тепло родного дома (фрагмент). 1955 г.

«Принять без референдума. Его Запад не признает по-любому», — отметил A. S.

«А может уже без референдума? Мы за 8 лет устали ждать… Да и при обстрелах действительно не лучшая идея собирать людей в толпу», — отметила Виктория Ф.

«Рано, сначала нужно обезопасить все участки для голосования. «Грады», «ураганы» и «химарсы» далеко бьют. Как и артиллерия», — отреагировал Stas B.

«А онлайн референдум не провести? По-моему было бы безопаснее», — пишет Евгений С.

«Вообще непонятно, почему до сих пор это не сделано?» — спросил Александр.

«А мы давно признали Донбасс и считаем их своими людьми», — прокомментировала Василиса.

«Давно пора, там наши братья, они это заслужили ценой жизни своих лучших сыновей», — отреагировал Вячеслав.

«Референдумы гонять — чистая формальность. Тем более дразнить [представителей киевского режима] большими скоплениями людей… Тут брать без официоза или уже отложить до момента, когда фронт уйдет в недосягаемость…» — считает ARC 966.

«Они этого ещё в 2014 году ждали. Столько натерпелись», — добавила Елена Т.

«Как его провести под обстрелом?!» — задалась вопросом Ольга.

«Присоединяем и начинаем [вести боевые действия], как взрослые. Я правильно понимаю ситуацию?» — подытожила Ленуша.

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Отметим, с аналогичным призывом к главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину обратилась Общественная палата ДНР.