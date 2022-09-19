Заявление российского посольства в Риге о том, что Латвия грубо нарушила положения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, ограничив въезд гражданам России в страну, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 19 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Речь идёт об ограничениях в отношении российских граждан, которые начиная с 20 сентября 2022 года больше не смогут въезжать на территорию Латвии. В посольстве считают это репрессивными мерами, основанными на принципах национальной сегрегации. Отсюда выходит, что руководство Латвии, по сути, распрощалось со статусом демократической и цивилизованной страны, поскольку нарушила взятые на себя обязательства согласно положениям международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года.

«Кому нужна Латвия, Литва и Эстония? Рассадник русофобии, бедная экономика, низкое социальное благополучие. Они могут только ненавидеть, на большее они не способны», — отметила Наталья С.

Многие пользователи считают, что Латвия превратилась в откровенное фашистское государство, в котором притесняют по национальному признаку.

«Обыкновенный фашизм», — указывает Лучезар Ш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Президент Латвии Эгилс Левитс

«Латвия скатилась ниже плинтуса. И это они называют европейскими ценностями?» — спрашивает Сергей Л.

Некоторые комментаторы рады, что российские дипломаты начали называть вещи своими именами. Именно расовая сегрегация становится во главу угла в стремительно фашизирующейся Латвии.

«Ну, наконец-то Россия открыто это сказала. Хотя от этого мало что поменяется», — считает Эльмира В.

Часть людей полагает, что, несмотря даже на притеснения русских, наша страна будет продолжать наращивать и без того тесные экономические взаимодействия с фашистской Латвией, потому что это очень прибыльно.

«Несмотря на правдивую характеристику, данную российским посольством в отношении Латвии, всё равно торговые отношения с этим государством Россия не разорвёт. Потому что выгодно в серую гнать нашу нефть и газ через Латвию. Честь проиграли в карты», — написал Николай К.

Ряд пользователей указывает на то, что не стоит строить иллюзий, ведь Латвия, как и вся Прибалтика, была бы рада сейчас являться колонией гитлеровской нацистской Германии.

«Прибалтика всегда была пронацистской. Ещё до прихода немцев, в 1941 в Прибалтике начали массово зверски уничтожать евреев. Первой о ликвидации всех евреев, по-моему, Эстония отчиталась», — напомнила Светлана П.

Нашлись и те, кто призвал российское руководство вспомнить про честь и больше не позволять прибалтам так унизительно поступать с гражданами России.

«Почему мы им не отвечаем по полной? Что за фигня с этими нотами и прочим? Давно пора канделябром по моське!» — поделился своим мнением Ра А.

«Придёт время, когда латвийцы придут к нашей стране с протянутой рукою, чтобы им подали на хлебушек», — предрекает Владимир Н.

«Главное, не пускайте их к нам греться, пусть у себя мерзнут, подогревая себя русофобией и шовинизмом», — пишет Владимир Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мёрзнет

Напомним, 19 сентября представители российского посольства в Риге сообщили РИА Новости о том, что Латвия грубо нарушила положения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, ограничив въезд гражданам России в страну.