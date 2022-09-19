Решение Общественной палаты Луганской Народной Республики обратиться к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 19 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Sovminlnr.ru Леонид Пасечник

Sovminlnr.ru Леонид Пасечник

Члены Общественной палаты ЛНР считают, что такой шаг «не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики». Предполагается, что Российская Федерация выясняет отношения с киевским неонацистским режимом за пределами совей территории, а значит, обстрелы Луганской Народной Республики прекратятся, когда она станет полноправной частью большой России.

«Верно! В составе России ЛНР будет под надежной защитой!» — считает Вероника М.

Некоторые комментаторы отмечают, что референдум в ЛНР уже должен был десять раз состояться. Тем более что 100% территории республики были освобождены в ходе специальной военной операции России.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Уже давно было пора проводить референдум!» — пишет Наталья М.

«И правда, чего ждать? Луганская Народная Республика полностью освобождена от нацистов. Зачем время тянуть?» — задаётся вопросом Анатолий М.

Часть людей спешит разочаровать луганчан, которые верят, что статус субъекта РФ подарит им мирное небо над головами. Киевские нацисты не гнушаются обстреливать даже приграничные российские территории, так что ВСУ не свернут свою артиллерию, узнав, что перед ними Россия, а не самостоятельная республика.

«В Луганске надеются, что став полноценным субъектом Российской Федерации киевский режим побоится их обстреливать. Всё тщетно, ребята. Нацисты уже обстреливают Белгородскую область, а воз, как говорится, и ныне там. Так что ничего не изменится в военном плане после референдума», — поделилась своим мнением Вероника М.

Другие же считают, что признание ЛНР субъектом Российской Федерации позволит России значительно нарастить своё военное присутствие в этом регионе.

«Если Луганская Народная Республика станет Луганской областью России, то на её границах смогут дежурить российские пограничники. т.е. все Вооружённые силы РФ будут задействованы в этом регионе, а не только ограниченный контингент», — предполагает Максим П.

Нашлись и те, кто отметил, что референдум под нацистскими обстрелами — штука для самых смелых.

«Референдум — это, конечно, правильно, но, наверное, не в самый разгар боевых действий. Сейчас несвоевременно. Нацистам так будет удобнее бомбить мирных, если будут известны точки для голосования? Раз — и попал в центр огромного скопления людей. Сколько жертв сразу! Всё на потеху Зеленскому. Сначала вычистить надо всех координаторов и диверсантов, потом нужно отодвинуть линию фронта хотя бы на пару сотню километров от республики, и уж затем можно массовые мероприятия проводить», — указывает Наталья С.

Напомним, 19 сентября Общественная палата Луганской Народной Республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации.