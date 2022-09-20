Интервью с грузинским государственным и политическим деятелем, экс-министром госбезопасности Грузии, ветераном спецслужб СССР и Грузии, генерал-лейтенантом Игорем Гиоргадзе.

Из личного архива Игорь Гиоргадзе

ИА REGNUM: Игорь Пантелеймонович, недавно в свет вышла ваша книга «Лоза моей памяти», в третьей части которой Вы, обращаясь к своим соотечественникам, пишете «… вариант нашего (грузинского прим. ред.) достойного существования и развития у нас остался единственный — вместе с Россией в едином Евразийском сообществе». Вы не боитесь, что Вас заподозрят в пророссийской агитации? И действительно ли вы считаете, что сегодня для Грузии это единственный вариант?

Игорь Гиоргадзе: По Вашему вопросу я понимаю, что вы достаточно внимательно прочитали мою книгу, за что я, как её автор, Вам благодарен.

Человек, читающий это интервью, найдёт ответ на ваш вопрос в моей книге, где я привожу обширную цитату нашего великого предка, выдающегося поэта, писателя, философа и мыслителя, непререкаемого общенационального авторитета Чавчавадзе Ильи Григорьевича — святого Ильи праведного, канонизированного Грузинской православной церковью в 1987 году, в которой он объясняет свой взгляд на место маленькой Грузии в большой Российской империи, своё видение на то, чем для Грузии явилось добровольное её вхождение в состав Российской империи, с кем и как должна жить Грузия на своей земле, данной её народу Господом Богом. Вот небольшая выдержка из его публицистического письма «Сто лет назад», посвящённого столетию входа российских войск в Тбилиси:

«С этого памятного дня (со дня ввода российских войск в Тбилиси, прим. ред.) Грузия обрела покой. Покровительство единоверного великого народа рассеяло вечный страх перед неумолимыми врагами. Утихомирилась давно уже не видевшая покоя усталая страна, отдохнула от разорения и опустошения, от вечных войн и борьбы. … Настало новое время, время покоя и безопасной жизни для обескровленной и распятой на кресте Грузии, которую Господь создал здешним раем для человека, но которая едва не обратилась в братскую могилу для ее самоотверженных сынов, погибавших без помощи и надежды в одиночестве и вдали от всех, во имя величия христианства и сохранения своего национального лица. Была заложена грань мирной жизни. С того дня никто не осмелился переступить эту грань с огнем и мечом, и 26 ноября 1799 года вновь воспрянувшие к жизни царь и народ искренне доверились будущему, воодушевленные надеждой на покровительство великой России. Сегодня, 26 ноября 1899 года, исполняется ровно столетие с того дня». Конец цитаты.

Похороны Ильи Чавчавадзе в Тифлисе — процессия проходит мимо храма Сиони. 1907

Могу лишь добавить, что 26 ноября этого года исполняется 233 года с того памятного дня, который Илья Святой Праведный считал днём спасения Грузии и началом её возрождения! Но, увы, сегодня в Грузии не та ситуация, чтобы отмечать эту дату, да и гостей из России сложно приглашать — нет между нашими странами не только дипломатических отношений, но и прямого авиасообщения.

И ещё, что-то я нигде не слышал, чтобы Илью Чавчавадзе, который был сторонником дружбы и братства между народами Грузии и России и ещё при жизни заслуженно и справедливо считался «отцом отечества», кто-то называл пророссийским политиком, желающим горя и бед своему народу. При этом надо не забывать, что Илья Григорьевич Чавчавадзе с апреля 1906 года был членом Государственного совета Российской империи от дворянских обществ.

ИА REGNUM: Игорь Пантелеймонович, возможно я ошибаюсь, но, читая Вашу книгу, у меня сложилось впечатление, что вы писали её как откровенный разговор и со своими земляками, и с россиянами, но всё же больше для грузинского читателя. В Вашем признании в любви к своей Грузии Вы одновременно и ностальгируете по ней, и обращаетесь к своему народу с неким призывом повернуться лицом к России.

Вы планируете вернуться на Родину и в грузинскую политику? И если да, то почему Вы не сделали это до сегодняшнего дня? Ведь Интерпол ещё в 2016 году снял с Вас розыск как политически мотивированный и незаконно объявленный в 1995 году шеварднадзевской властью.

Игорь Гиоргадзе: Ну, что я могу Вам ответить на вопрос о моём возвращении в Грузию? Шеварднадзе уже давно нет, а дело его живёт…

Несмотря на то, что после него власть в Грузии менялась дважды, несмотря на то, что почти все гонимые режимом Шеварднадзе и Саакашвили уже вернулись домой, я остаюсь для властей Грузии нежелательной персоной.

Robert D. Ward Эдуард Шеварднадзе

Кстати, многие, как в России, так и у меня на Родине, не знают, что Ваш покорный слуга, находясь с 4 сентября 1995 года в политэмиграции (а это 9877 дней или 27 лет и 15 дней) и оставаясь гражданином Грузии (в России я живу с удостоверением беженца), не может вернуться домой не потому, что есть какое-либо на этот счёт судебное решение, не потому, что на инициированном моими адвокатами судебном процессе, длящемся уже 7 лет, есть хотя бы одно показание против меня, — нет! Просто «самая демократичная» судебная система, выстроенная архитектором «розовой революции» 2003 года Д. Соросом и доставшаяся сегодняшней Грузии после изгнания из власти психически неполноценного Саакашвили (его диагноз — энцефалопатия Вернике, которая представляет собой поражение мозга), устроена таким образом, что с неугодными и неудобными гражданами страны можно обходиться не по закону, а так, как подсказывает политическая конъюнктура и личные предпочтения власть предержащих… Но жизнь продолжается! И, как известно, надежда умирает последней, и я надеюсь вернуться в Грузию!

Вернусь ли я в грузинскую политику? Отвечу коротко — я из неё не уходил. Находясь вдали от Родины, я создал общественную организацию «Грузия за рубежом», целью которой является помогать нашим соотечественникам, которых в силу тех или иных причин Родина вытолкнула за свои пределы, а главное, путём «народной дипломатии» содействовать восстановлению дружественных отношений между Грузией и Россией.

Что же касается первой части Вашего вопроса, то, конечно же, я безмерно скучаю по моей любимой Грузии! А книга писалась более 10 лет, и в ней я, стараясь познакомить российского читателя с моей Грузией, всё же больше обращаюсь к моим соотечественникам, которых ещё не поразила зараза Сороса и содомитов Запада…

ИА REGNUM: Игорь Пантелеймонович, как с позиции грузинского политика Вы оцениваете события, происходящие сегодня в мире и вокруг России, и в частности специальную военную операцию России на территории бывш. УССР?

Игорь Гиоргадзе: Начну с того, что Россия в моём понимании — это не только одна шестая часть суши, в недрах которой почти вся таблица Менделеева, Россия не только многонациональное, многоконфессиональное государство, Евразийская цивилизация, Империя, не только центр экономического, военного и политического притяжения для её соседей. Россия — это метафизика!

Ни логикой исторической и военной науки, ни законами социологии или физики нельзя объяснить, как Россия не только выжила во многовековом противостоянии со всегда враждебным и агрессивным по отношению к ней Западом и устояла перед нашествиями против неё и с Востока, и с Юга, но и смогла победить во Второй мировой войне и стать великой ядерной державой, первой вышедшей в космос! …

С развалом Советского Союза коллективный Запад впал в эйфорию победы, обнажил свою сущность и, обнаглев от безнаказанности, стал беззастенчиво демонстрировать остальному миру так узнаваемые неонацистские черты коллективного Гитлера конца 20-х — середины 30-х годов прошлого века, при этом открыто назначил своим главным врагом Россию и объявил своей целью её уничтожение!

Россия сегодня противостоит именно этому злобному, подлому, лживому, лишённому морали, кровожадному коллективному Западу!

nato.int Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде. 2022

В этом смысле как противница однополярного мира, в котором ей навязывают законы и правила поведения не от Бога, но от Сатаны, и как защитница традиционных моральных и духовных ценностей, накопленных человечеством, Россия (да, с её проблемами и сложностями развития) в моем понимании — это территория Духа Света!

Именно как территория Духа Света Россия сегодня лежит на Чаше Весов Времени, и Провидением ей предначертано перевесить противоположную ей чашу — чашу Духа Тьмы!

Поэтому я убеждён, что российские военнослужащие — герои, участвующие в специальной военной операции на территории бывш. УССР, на самом деле воюют не с режимом кокаинового фигляра или его бандеровскими неонацистами, они воюют с озверевшим, ненасытным НАТОвским Западом за независимость и безопасность свой Родины, за само право России на существование!

И подвиги их, и жертвы, принесённые ими на Алтарь Отечества, — это священные жертвы во славу будущего России, во славу победы Света над Тьмой!

Уверен, что в этой схватке — не на жизнь, а на смерть — на одной Чаше Весов Времени вместе с Россией будет подавляющее большинство народов мира. И прежде всего народы Китая, Индии, Ближнего Востока и большого исламского мира, одним словом, все приверженцы не сатанизма, а традиционных моральных и духовных ценностей, не хаоса, а справедливого, многополярного, созидательного миропорядка!