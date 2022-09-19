Ужасающие последствия обстрела киевскими боевиками площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка (ДНР), в результате которого не менее 13 человек погибло в одном из продуктовых магазинов из-за попавшего туда снаряда, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили всё, что они думают об этом преступлении, 19 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Как отметил целый ряд журналистов и военкоров, последствия обстрела магазина, в котором находились покупатели, не то что на камеру показывать невозможно, это очень тяжело воспринимать взрослому мужчине, видавшему страшные последствия войны. Нацистский снаряд просто разорвал тела людей в клочья, а разрушенное помещение чуть ли не всё оказалось залито кровью.

Стоит отметить, что в Куйбышевском районе Донецка, особенно на улице Бакинских комиссаров, не было и нет никаких военных объектов, по которым, гипотетически, могли бы ударить ВСУ. Обстрел жилого сектора и торговой точки в самый разгар дня, когда туда стремится множество покупателей, стало целенаправленным террористическим актом киевского неонацистского режима, который хочет устроить тотальный геноцид гражданского населения Донбасса.

«Киевские террористы намеренно обстреливают наиболее оживленные кварталы Донецка. Нацисты воюют не с российской армией, а с мирными жителями», — отметила Анна М.

Многие пользователи не смогли найти слов, как они относятся к нацистам, устраивающим такие ужасные преступления.

«Фашисты! По мирным жителям стреляют, которые пришли в магазин за хлебом для своих детей! Мрази! Пособники США и ЕС такие же террористы, как и киевский режим. Зеленский ответит перед трибуналом рано или поздно! За каждую человеческую жизнь», — пишет Дмитрий Ф.

Официальный сайт ДНР Последствия обстрела пл. Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка. 19.09.2022 г.

Некоторые комментаторы задаются вопросом: а сколько ещё киевские власти должны убить мирных жителей Донецка, чтобы спецоперация России перестала быть с ограниченным континентом войск, средств и целей?

«Какая это по счёту красная линия, 105-я или 300-я?! Никто не в курсе?» — спрашивает Ра А.

«Это, видимо, ещё недостаточно красная линия, чтобы дать нацистам полноценный ответ? Терпим дальше», — пишет Алексей Н.

«За 2020 год в ДНР, по их же данным, от боевых действий погибло 44 человека. Это за год. А сейчас за один только день погибает и калечится больше. Спецоперация ведь для защиты жителей Донбасса затевалась или я что-то не так понял?» — задаётся вопросом Артём Г.

Граждане призывают российское командование увидеть, каковы реальные последствия политики полумер в отношении киевского неонацистского режима.

«Сколько можно терпеть этот кошмар?! Хватит! Пора вводить полноценный контингент. Людей просто геноцидят без остановки, а наше руководство всё о каких-то ударах по «Кракену» отчитывается. Возьмите уже голову в руки и спасите уже наконец людей в ДНР и ЛНР!» — призывает Елизавета З.

«Главное, что мосты [в бывшей УССР], по которым нацисты подвозят боеприпасы, стоят целые. Какая забота со стороны нашего командования», — написал Олег С.

«Нацисты себе ни в чём не отказывают. А наши отказывают себе во всём. Контингент ограниченный, жесты доброй воли, потворство переговорщикам. Неудивительно, что нацики продолжают геноцид в Донбассе. Потому что они видят, что Россия уснула», — считает Мартин С.

Пресс-служба УНМ ДНР Последствия обстрела территории рынка «Сокол» в Кировском районе Донецка. 19.09.2022 г.

Ряд пользователей указывает на то, что после таких ужасных преступлений киевского режима центры принятия решений врага должны быть уничтожены, как того обещали большие военные начальники в России.

«Почему наши не бомбят Киев? Не там разве располагаются центры принятия решений? Когда же будут бомбить Львов — источник бандеровской идеологии? Наши ребята гибнут, мирное население уничтожают, а эти мразоты живут, ходят по улицам и ни в чём себе не отказывают», — пишет Евгений К.

«Почему ООН молчит про это? Они постоянно заминают все преступления нациков!» — указывает Юлия М.

Нашлись и те, кто призвал жителей Донбасса и других освобождённых территорий не терять надежду — скоро киевский неонацистский режим падёт и над их головами вновь наступит мирное небо.

«Народ Донбасса, крепись! И прости, что всё так, как оно есть!» — написал Геннадий М.

Напомним, 19 сентября киевские боевики обстреляли площадь Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка (ДНР), в результате чего не менее 13 человек погибло в одном из продуктовых магазинов, куда прилетел снаряд.