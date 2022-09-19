Делегация Соединенных Штатов Америки признала, что проводила биологические эксперименты на пациентах психиатрических лечебниц и на малообеспеченных жителях оккупированной киевским режимом территории б. УССР. Соответствующее заявление 19 сентября в Женеве сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов по итогам консультативного совещания государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

Кириллов также уточнил, что представители Соединенных Штатов признали «подобные факты», указав на то, что данная практика была «нечастой».

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что вряд ли от какой-то международной организации стоит ждать осуждения действий США. Иные сравнили действия Штатов с действиями нацистов. Были и те, кто указал на то, что жителям б. УССР стоило бы задуматься над тем, кем их считают Штаты, которые проводят на людях опыты.

«Вообще-то это преступление…» — отреагировала Евгения.

«Ну признали, ну было, и? Где праведный гнев мировой общественности? И призыв к ответу? Ну может ООН бесполезная пальцем погрозит?..» — отреагировала Tatiana M.

«Это идёт в копилку «заслуг» США, которые им припомнят, когда гегемон будет слаб и его начнут всем миром давить, и платить [будут США] сполна за те дела, которые они наделали по всей планете…» — добавил Кирилл К.

«Зато какие они белые и пушистые! Прям ангелы, ни дать, ни взять!» — с сарказмом пишет Вера Петровна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Есть повод задуматься всем остальным странам, где находятся эти лаборатории», — написала Ирина.

«Сколько же людей погубили эти твари», — не выдержала Morena M.

«Да неужели? Спорим, им ничего не будет. Все правозащитные организации будут молчать и эту тему не поднимать в СМИ», — отметил Oleg K.

«Фашисты… всегда делали опыты на славянах… [Бывш. УССР] превратилась в концлагерь», — пишет Floweruss.

«А это для кого-то новость?» — задался вопросом «В».

«[Жители б. УССР], вы хоть сейчас понимаете, что вас белый господин использовал для опытов как животных? Вы хоть сейчас начнете задумываться, что у вас за власть, которая это разрешила делать Вашингтону?» — спросил Drugoi/Mir.

«А это другое! А это вы просто не понимаете! Это во благо демократии!» — с сарказмом написал Nikita B.

«Никто и не сомневается из здравомыслящих людей, что на [территории б. УССР] люди для Штатов — биомусор. Как для фашистов в концлагерях во время Великой Отечественной войны были наши, славяне…» — отметила Светлана К.

«Ну признали. А дальше что? Ничего не изменится, как работали лаборатории по всему миру, так и будут работать, как проводили эксперименты над людьми, так и будут проводить», — считает Марина.

«Значит, им в нос сунули неопровержимые доказательства, что после было без толку отпираться», — задумалась Dina L.

«Вода камень точит — постепенно всё признается по фактам. Будет им за это или не будет, поживем увидим», — добавила Svetlana.

«Как хочется дожить до того времени, когда США станет страной-изгоем!» — написал 38 745.

«А что-то изменится от их признания? Накажут? Нет», — подытожил Павел.