19 сентября прошли похороны королевы Елизаветы II, которая умерла еще 8 сентября. К этому дню готовились еще до момента смерти королевы, он был расписан практически по секундам.

Леонид Соломаткин. Возвращение с похорон

В 8:00 закончилось непрерывное неподвижное нахождение гроба в Вестминстерском зале, куда на протяжении четырех дней приходили люди, чтобы проститься с королевой. В 10:44 гроб подняли и переместили в рядом располагающееся Вестминстерское аббатство. В 11 часов началась похоронная служба в Вестминстере, на которой присутствовали 2 тысячи гостей, в том числе нынешний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, бывшие премьер-министры и президент США Джо Байден. К полудню служба закончилась и процессия с королевским гробом направилась к арке Веллингтона, после чего гроб повезли в Виндзорский замок. С 16:00 в часовне Святого Георгия прошла еще служба, и в 19:30 прошла последняя семейная служба, и королева была похоронена рядом со своим мужем принцем Филиппом.

Многие пользователи написали, что великой королеве отдали великую честь. Похороны в Вестминстерском аббатстве стали очень красивым завершением 10-дневного плана. Ничего грандиознее некоторые пользователи никогда не видели и вряд ли еще увидят, они сомневаются, что похожий процесс будет после смерти Карла III.

«Я сидела все это время в тишине. Я поражена, изумительная дань Её Величеству Королеве Елизавете II. Наши вооруженные силы заставили меня почувствовать гордость. Это очень красиво и подходит по статусу величайшему монарху в мире. Спасибо, мэм. Вы были действительно поразительной. Покойтесь с миром», — прокомментировала @AlisonT34 014 307.

«Перемещение гроба королевы в и из Вестминстерского аббатства было удивительным. Похороны были замечательными, все эти чтения, гимны и благословения поразили. Невероятно красиво. Это были великое прощание для всей семьи. Чисто и величественно. Пусть мир будет с королем, королевской семьей и британским народом», — описала @AllgoodInVa.

Часть пользователей впечатлили военные, которые несли гроб королевы практически на своих плечах. Для некоторых это было представление, в которое сложно поверить в реальности.

«Я так горжусь британцами и тем, как они в последний раз прощаются с ней! Парад был хорошо организован, такой порядок! Боже, благослови Соединенное Королевство», — добавил @philsyphil.

«Невероятная служба, столько деталей. Более 3 тысяч военных, которые исполняют все с наивысшей точностью. Британцы отдали должное королеве», — написал @AmitChampaneri1.

Foreign and Commonwealth Office Елизавета II

Некоторые комментаторы отметили, что в США они никогда не видели ничего похожего, что бы просто «кричало» о том, что Америка великая страна.

«Это было замечательное представление. Ничего подобного в Америке не происходит. Это был урок об уважении, любви, благодарности лидеру страны. Боже благослови ее душу. Я уверена, что она отдала всю себя стране», — рассказал @SandraH01 055 647.

Среди пользователей есть те, кто обрадовались, что королеву, наконец, похоронили, потому что так «Филипп и Лилибет воссоединились». (Лилибет — домашнее имя королевы Елизаветы II — прим. Д. С.).

«Сегодня королева Елизавета II ушла в закат и встретилась со своим принцем Филиппом. Я желаю ей спокойного последнего путешествия за радужный мост», — написал @Ghada_Makhoul.

Нашлись и те пользователи, которые раскритиковали весь шик похорон, они считают, что это несправедливо и бесполезно — сначала оплачивать жизнь, а потом еще и похороны тех людей, к которым ты не имеешь никакого отношения.

«Шокирующий выброс денег на ветер. Это такой анахронизм для 2022 года. Очень странно, что это все сделали для одного человека, который ничего не сделал, просто родился богатым и привилегированным. Великобритания очень странная страна», — прокомментировал @checkingmates.

Ряд комментаторов отметили, что похороны в очередной раз показали, что к обычным британцам относятся как к людям второго сорта, как к прислуге, потому что премьер-министров и президентов посадили в аббатстве, а военных, которые служат королевской семье, оставили на улице.

«Где были все те, кто нес гроб? Куда они все исчезли, пока шла служба? На них лежала такая ответственность, лежала буквально на их плечах. Они заслужили себе место в соборе», — считает @penalisedsaver.

Некоторые пользователи рассказали, что им надоело слушать новости только про королеву и жить как в «дне сурка» уже больше недели. Они обрадовались похоронам, потому что это шаг к возвращению в нормальную жизнь.

«Я очень надеюсь, что эта невыносимая скукота скоро закончится. Меня последнюю неделю спасали только Netflix, Amazon и подкасты», — отметил @Ragtime6.