Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) внесли в список иноагентов. Есть соответствующее решение Минюста. Напомню, что Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и его супруга Пугачёва высказывались против СВО и в целом критиковали Россию. На время они перебрались в Израиль. Причём позднее эти бесстрашные и смелые персонажи решили заявить, что за границу они ездили в отпуск и на лечение. Ну-ну. Как говорится, борзости у доморощенных «оппозиционеров» хватает, а вот смелости — отнюдь.

Оноре Домье. Тридцать пять выражений лиц

Возвращение же пугачёвых-галкиных (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) (по факту имя им легион) объясняется просто. В своих горделивых и тщеславных головках они мнят себя Барышниковыми, которых, что называется, с распростёртыми объятиями ждёт Запад. Надо только приехать и начать хаять Россию. На деле же всё заканчивается парой-тройкой выступлений, к примеру, в Прибалтике за смешные деньги и копеечными контрактами. При этом, как любезно сообщила нам Чулпан Хаматова, постоянно заставляют отрабатывать русофобскую и антироссийскую повестку. Даже на митинги там какие-то ходить пришлось.

Вот и возвращаются в Россию. Ожидаемо. Другой вопрос: как они это делают. А делают борзо, нагло, с нарочитым вызовом. Вспомните, как Алла Пугачёва старческой ножкой открывала дверь. Посыл её был очевиден: возвращаюсь, с ноги открывая дверь, и никто мне тут не указ. То есть не хватает малейшего такта, чтобы сделать это как минимум скромнее.

Якоб Йорданс. Праздник бобового короля. 1645

Оттого, когда Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявляют иноагентом, Пугачёва тут же бравирует и провоцирует, требуя, чтобы её тоже признали иноагентом. Вслед за «бесстрашным мужем» (терминология не моя, а её). Откуда это деланное, показное бесстрашие? Всё очевидно и просто. Пугачёва и такие, как она, знают, что ничего им за это не будет. И по факту статус иноагента никак их жизнь особо не изменит.

Почему так? А вот смотрите. Скоро на экраны вывалится фильм «Сердце Пармы» (сделано по одноимённому роману Алексея Иванова). Кто исполняет там главную роль? Александр Кузнецов (кстати, родом, как и я, из Севастополя), нацелившийся на покорение Голливуда. Последнее рождает соответствующие его действия — нелестные оценки России и открытую поддержку киевского режима. А вот актёра Василия Мищенко, наоборот, отодвигают ото всех ролей. За что? Он открыто высказался в поддержку СВО. Поучаствовал в передаче «Свои». Всё, в чёрный список!

Частные случаи? Не думаю. Выразило ли Министерство культуры официальную позицию относительно СВО? Много ли патриотических фильмов, спектаклей появилось у нас за это время? Может быть, в принципе появился, скажем так, культурный фронт? Десятки музыкантов поехали поддержать наших бойцов? Есть исключения, конечно, да. Того же Григория Лепса действительно есть за что уважать. Но в целом как обстановка?

Лука Джордано. Поцелуй Иуды (фрагмент)

Давайте называть вещи своими именами. Культурные учреждения, культурные деятели (уж простите, за эту несколько архаичную терминологию) стесняются и темы СВО, и темы патриотизма в целом. Причём второе мне видится куда более важным и трагичным. Оттого и появляется в очередной раз Дмитрий Быков (иностранное СМИ, выполняющие функции иноагента) и называет народ «дикой рыхлой массой».

Вообще, конечно, Быков (иностранное СМИ, выполняющие функции иноагента), заявляющий о народе как о «рыхлой массе», описывается старой детской присказкой: «У кого что болит — тот о том и говорит». Но предательство и трагедия таких, как он, заключается в том, что, начиная с критики власти, они переходят к мерзостям в адрес народа. Причём, что любопытно, с властью при этом быковы (иностранное СМИ, выполняющие функции иноагента) (имя им легион) сохраняют прекрасные отношения и очень даже сытно столуются за её счёт. И никаких вам моральных терзаний, и никаких вам совестных покаяний, и никакого когнитивного диссонанса.

Ведь что происходит у нас в театрах, в кинематографе, в литературе? А там, как и ранее, засилье чужих идей и чуждых смыслов, засилье тех, кто ненавидит Россию, но столуется за её счёт. У них всё хорошо, и у них, собственно, ничего не поменялось. Они взирают на тех, кто переживает за Россию, как на сумасшедших, они продолжают жрать сытно, зная, что ничего им никогда не будет. Ибо мафия бессмертна. А в культуре особенно.

И можно сотню раз повторить тезис о том, что Россия ведёт борьбу за собственную идентичность и независимость, вот только и первое, и второе начинается с торжества своих идей и своих смыслов, с культурного суверенитета. Но где он, простите?