Сакральное словосочетание «права человека» грело слух шестидесятников и восьмидесятников. Декларация прав человека ООН от 10 декабря 1948 года стала незаменимым сводом идеалов мирного времени. Соглашения о безопасности и сотрудничестве от 1975 года, известные как Хельсинские соглашения, включали в себя основные принципы прав человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В былые времена СССР подвергался неоднократно критике за невыполнение отдельных пунктов Хельсинских соглашений именно в вопросах прав человека. Надо сказать, что часть выдвинутых в былые времена порицаний не была лишена оснований.

С тех пор прошло немало времени. Россия успела побывать в ряду стран, наиболее тщательно соблюдавших права человека. И это ничуть не смягчило настроя Запада на непризнание места и достоинства России на мировой арене.

Еще задолго до военных действий на территории б. УССР против России включали санкционную методику именно по теме «прав человека». Некогда сакральное словосочетание превратилось в разменную монету бездушных политиков. А собственно заботы о правах человека мы наблюдаем все меньше.

Нам возразят, что международные организации и ведущие СМИ не оставляют без внимания, когда в Иране забивают насмерть девушку с полуоткрытой головой. Про казни, пытки и репрессии в Иране мы действительно слышим, что можно одобрительно приветствовать. Однако гласность по отношению к Ирану — это политика в условиях конфликта с ним. Мы видим, как правозащитники набирают воду (или кровь) в рот, когда это касается члена НАТО — Турции. Там нарушения прав граждан доведены до апогея, что признают и в ООН.

Никто из западных правозащитных организаций не выразил протеста, когда год назад турецкий суд приговорил журналистку и сторонницу просвещенного традиционного ислама Синем Тезьяпар к 9803 (!!!) годам тюрьмы. Если разобраться с ее делом, то не обнаружится никакой попытки даже приписать ей противоправные действия. Она была осуждена исключительно за участие в организации умеренного мусульманского проповедника Аднана Октара в роли «министра иностранных дел».

ИА REGNUM Синем Тезьяпар

На протяжении пятнадцати лет Синем Тезьяпар наводила мосты между Турцией и остальным миром в рамках просветительской деятельности организации. Немало российских политиков и общественных фигур посетили Стамбул по ее приглашению и выступали по телеканалу Аднана Октара. Российское направление было приоритетным для Синем Тезьяпар наряду с диалогом с христианским миром и также с израильскими раввинами.

Формально власти Турции держат Синем в тюрьме уже более трех лет по причине ее позиции в организации Октара, которую объявили криминальной и террористической. Под судом находятся 215 членов группы, 72 из которых продолжают находиться в тюремном заточении. Получается, что Синем Тезьяпар преследуется не за какие-то проступки, но только за причастность к организации в целом.

Интересно, что высшая судебная инстанции Турции отменила первое судебное решение и передала дело на повторный суд. То есть Тезьяпар сегодня продолжает нести свои тюремные тяготы уже после судебного решения с отменой устрашающего статуса террористической организации их группе. Излишне уточнять, что никто в организации Октара не был замечен в террористических наклонностях и ни у одного из обвиняемых нет уголовного прошлого. Абсурдность происходящего усугубляется тем, что Тезьяпар и ее коллеги всегда выказывали политическую поддержку президенту Эрдогану.

Цитата из видео «Adnan Oktar'ın komik Oscar esprisi» Аднан Октар

Эта кошмарная история заслуживает особого изучения, поскольку мы говорим об организации, ратовавшей за улучшение отношений с Россией. И важно подчеркнуть, что правозащитники мира ни слова не вымолвили. И почему молчат те, кто набирает в свой бюджет деньги для защиты прав безвинно преследуемых?

Ответ напрашивается сам, когда обратимся к положению на территории б. УССР с позиции сторонников прав человека. Киевский вице-премьер Ирина Верещук сообщила неделю назад о том, что приехавших на занятые и позже уступленные территории учителей из России будут судить и что им грозят сроки до 12 лет. По сообщениям из Киева, десятки арестованных учителей уже ждут своей участи за решеткой.

Эта информация исходит из самих киевских источников и сомнению не подлежит. Люди приехали на занятые в начале военных действий территории и преподавали математику или русский язык. До 12 лет тюрьмы. Хотя бы не 9803 года…