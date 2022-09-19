Права человека как орудие двойных стандартов Запада: Киев и Стамбул
Сакральное словосочетание «права человека» грело слух шестидесятников и восьмидесятников. Декларация прав человека ООН от 10 декабря 1948 года стала незаменимым сводом идеалов мирного времени. Соглашения о безопасности и сотрудничестве от 1975 года, известные как Хельсинские соглашения, включали в себя основные принципы прав человека.
В былые времена СССР подвергался неоднократно критике за невыполнение отдельных пунктов Хельсинских соглашений именно в вопросах прав человека. Надо сказать, что часть выдвинутых в былые времена порицаний не была лишена оснований.
С тех пор прошло немало времени. Россия успела побывать в ряду стран, наиболее тщательно соблюдавших права человека. И это ничуть не смягчило настроя Запада на непризнание места и достоинства России на мировой арене.
Еще задолго до военных действий на территории б. УССР против России включали санкционную методику именно по теме «прав человека». Некогда сакральное словосочетание превратилось в разменную монету бездушных политиков. А собственно заботы о правах человека мы наблюдаем все меньше.
Нам возразят, что международные организации и ведущие СМИ не оставляют без внимания, когда в Иране забивают насмерть девушку с полуоткрытой головой. Про казни, пытки и репрессии в Иране мы действительно слышим, что можно одобрительно приветствовать. Однако гласность по отношению к Ирану — это политика в условиях конфликта с ним. Мы видим, как правозащитники набирают воду (или кровь) в рот, когда это касается члена НАТО — Турции. Там нарушения прав граждан доведены до апогея, что признают и в ООН.
Никто из западных правозащитных организаций не выразил протеста, когда год назад турецкий суд приговорил журналистку и сторонницу просвещенного традиционного ислама Синем Тезьяпар к 9803 (!!!) годам тюрьмы. Если разобраться с ее делом, то не обнаружится никакой попытки даже приписать ей противоправные действия. Она была осуждена исключительно за участие в организации умеренного мусульманского проповедника Аднана Октара в роли «министра иностранных дел».
На протяжении пятнадцати лет Синем Тезьяпар наводила мосты между Турцией и остальным миром в рамках просветительской деятельности организации. Немало российских политиков и общественных фигур посетили Стамбул по ее приглашению и выступали по телеканалу Аднана Октара. Российское направление было приоритетным для Синем Тезьяпар наряду с диалогом с христианским миром и также с израильскими раввинами.
Формально власти Турции держат Синем в тюрьме уже более трех лет по причине ее позиции в организации Октара, которую объявили криминальной и террористической. Под судом находятся 215 членов группы, 72 из которых продолжают находиться в тюремном заточении. Получается, что Синем Тезьяпар преследуется не за какие-то проступки, но только за причастность к организации в целом.
Интересно, что высшая судебная инстанции Турции отменила первое судебное решение и передала дело на повторный суд. То есть Тезьяпар сегодня продолжает нести свои тюремные тяготы уже после судебного решения с отменой устрашающего статуса террористической организации их группе. Излишне уточнять, что никто в организации Октара не был замечен в террористических наклонностях и ни у одного из обвиняемых нет уголовного прошлого. Абсурдность происходящего усугубляется тем, что Тезьяпар и ее коллеги всегда выказывали политическую поддержку президенту Эрдогану.
Эта кошмарная история заслуживает особого изучения, поскольку мы говорим об организации, ратовавшей за улучшение отношений с Россией. И важно подчеркнуть, что правозащитники мира ни слова не вымолвили. И почему молчат те, кто набирает в свой бюджет деньги для защиты прав безвинно преследуемых?
Ответ напрашивается сам, когда обратимся к положению на территории б. УССР с позиции сторонников прав человека. Киевский вице-премьер Ирина Верещук сообщила неделю назад о том, что приехавших на занятые и позже уступленные территории учителей из России будут судить и что им грозят сроки до 12 лет. По сообщениям из Киева, десятки арестованных учителей уже ждут своей участи за решеткой.
Эта информация исходит из самих киевских источников и сомнению не подлежит. Люди приехали на занятые в начале военных действий территории и преподавали математику или русский язык. До 12 лет тюрьмы. Хотя бы не 9803 года…