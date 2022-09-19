Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш надеется на обмен пленными между Российской Федерацией и киевским режимом по формуле «всех на всех». Соответствующее заявление он сделал в интервью РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен «всех на всех», чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей», — сказал он, указав на то, что обмен пленными является положительным событием, которое уменьшит страдания пленных и их семей.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения негативно восприняли предложение провести обмен пленными по формуле «всех на всех». Иные указали на то, что вряд ли все боевики киевского режима захотят вернуться на территорию б. УССР, оккупированную киевским режимом. Были и те, кто считает, что киевский режим обманет и не отдаст всех пленных российских солдат. Встречались и те, кто считает, что киевский режим интересуют пленные нацистские преступники, а не солдаты ВСУ.

«А у пленных спросить, хотят ли они на [территорию б. УССР] обратно в качестве пушечного мяса? Что-то я сомневаюсь», — написала Марина К.

«А может, [представители киевского режима] перестанут пытать наших парней у себя в плену, будут соблюдать свою долбанную европейскую конвенцию? А также прекратят бомбить своих соотечественников в нашем плену?» — задался вопросом «Енот Котовский».

«А тех, кого судить надо за преступления и расстреливать, тоже менять? Интересная позиция. Это так по-европейски», — с сарказмом пишет «АА».

«А вэсэушники домой хотят?» — спросил Митяй М.

«А больше ничего не придумал? Какой-то неравноценный обмен получится. А потом [представители киевского режима] будут орать про очередную перемогу (победу — М. Р.). А эти… [пленные] станут на камеру рассказывать, как их русские «пытали». И как они нас в очередной раз «прогнули», — отреагировала Лариса Р.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация)

«Вояки заканчиваются у [ВСУ] или хотят азовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтоб те не болтали лишнего», — добавила Наташа.

«Наемники заканчиваются? Все перемололи или они сами сбежали?» — задалась вопросом Nilla.

«С зерновой сделкой обманули и здесь обманут, [представители киевского режима] всех не отдадут», — считает Анастасия Г.

«А этот Гутерреш не хочет выразить протест ежедневным обстрелам Донецка Киевом и ежедневной гибели мирных людей? Нет? Конечно, нет, это же русские», — возмутился Денис.

«Если и менять, только на равное количество. Их товарищей однозначно у нас намного больше. Наших ребят надо спасать! Только вот в плену есть такие особи, которые не хотят, чтобы их меняли», — заметил «Н».

«То есть отдать [киевскому режиму] подлеченных солдат?» — задалась вопросом Tatiana Z.

«Киеву не нужны пленные. Зачем ему лишние голодные рты, которые ещё и говорить могут? Ему нужны те, кто проходит под статусом «военный преступник». Так что спустите этого португальского дедушку с небес на землю», — добавила Tatiana.

«Даже если предположить, что такой обмен произойдет, то отношение [киевского режима] к нашим пленным увидим только мы. Генсек ООН и все остальные опять закроют глаза, как закрыло МАГАТЭ на обстрелы АЭС. А ещё и сочинят с десяток баек про плохое отношение России к военнопленным [ВСУ] и с радостью кинуться осуждать Россию», — подытожила Bela.