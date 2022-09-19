Службы безопасности Израиля зафиксировали резкий рост радикальных настроений среди палестинцев, проживающих на Западном берегу реки Иордан. Как заявил глава службы безопасности Израиля «ШАБАК» Ронен Бар, с начала 2022 года количество нападений на патрули израильских войск, действующие на палестинских территориях, возросло на 30%.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

«Мы столкнулись с более чем 130 случаями обстрелов на Западном берегу по сравнению с 98 в 2021 году и 19 в 2020 году. Мы предотвратили 312 крупных террористических акций, провели более 2000 арестов и на десятки процентов увеличили аресты торговцев оружием. Насилие на Западном берегу усиливается», — цитирует слова Бара информационное агентство Maan.

Однако, даже несмотря на усилия служб безопасности, палестинский протест всё более радикализуется. Всё чаще столкновения с полицией перерастают из закидывания камнями в полноценные перестрелки, которые ведут к потерям с обеих сторон. В регион прибывает всё больше стрелкового оружия, которое оседает как у членов палестинских вооружённых группировок, так и у местных жителей, которые настроены резко против Израиля.

Среди основных очагов противостояния можно назвать район лагеря беженцев в районе Дженина и район могилы праотца Иосифа в окрестностях Наблуса. В первом случае речь идёт о вербовке радикалами беженцев, не имеющих своего дома и потому готовых к участию в самых отчаянных нападениях. На территории лагеря постоянно проходят рейды израильских служб безопасности, которые зачастую превращаются в полномасштабные боевые операции.

Gigi Ibrahim Протесты в Палестине

В случае с могилой Иосифа причина конфликта лежит в религиозной сфере: и иудеи, и мусульмане считают район своей святыней, из-за чего постоянно вспыхивают конфликты. Попытки иудейских паломников посетить святыню без вооружённой охраны могут стоить им жизни: палестинцы расстреливают автотранспорт и стремятся не допустить «осквернения» могилы иноверцами.

Впрочем, целями нападений становятся не только гражданские лица, но и военные. В среду 14 сентября двое палестинцев напали на блокпост израильской армии в районе населённого пункта Аль-Джаламе. В результате нападения был убит майор израильской армии, занимавший должность заместителя командира батальона разведки.

Примечательно, что один из нападавших ранее проходил службу в рядах служб безопасности Палестинской автономии, что позволяет судить об уровне радикализации местного протеста. На протяжении последних двадцати лет сформированное партией ФАТХ правительство Палестины выступало с крайне умеренными заявлениями, не решаясь на противостояние с Израилем. Оно и понятно: в финансовом плане автономия очень сильно зависит от израильского бюджета.

Однако такое положение дел устраивает далеко не всех, в том числе многих членов ФАТХ. И палестинские власти, похоже, это хорошо понимают.

В четверг, 15 сентября, стало известно о том, что президент Палестины Махмуд Аббас призвал спецслужбы Египта выступить в качестве посредника в конфликте между палестинцами и Израилем. Аббас опасается того, что ситуация на Западном берегу может выйти из-под контроля, а местные жители перестанут воспринимать его в качестве своего лидера.

Что это значит в перспективе? Если ряд вопросов, вызывающих недовольство местного населения, не удастся решить мирным путём — в ближайшее время может начаться полномасштабное вооружённое восстание или, как его называют палестинцы, «Интифада». Пока что ни местные власти, ни Израиль, отправляющий в регион всё больше войск, которые недавно получили усиление в виде разведывательных и ударных беспилотников, не могут «сбить» волну недовольства.

(сс) Israel Defense Forces Армия Израиля

А значит, волну протеста могут оседлать радикалы из ХАМАС и других группировок, которые не связаны соглашениями с Израилем и воспринимаются многими палестинцами как защитники их интересов. Напомним, что в 2020 году именно ХАМАС встал на сторону жителей палестинского квартала Шейх Джаррах, развязав войну с Израилем. С тех пор популярность движения не только в Газе, но и на других палестинских территориях начала стремительно расти.

Кроме того, ХАМАС открыто провозгласил о намерении сотрудничать с властями Сирии и Ирана, что позволит группировке действовать не только непосредственно в Палестине, но и на северных границах Израиля.

Решить ситуацию могло бы вмешательство ООН и ряда государств, имеющих влияние на обе стороны конфликта. Но в нынешней геополитической обстановке сильные мира сего «не замечают» ситуации в Палестине, которая шаг за шагом движется к полномасштабной войне.