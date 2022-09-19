В России активно обсуждают заявление Аллы Пугачёвой о желании стать иностранным агентом вслед за её супругом. Не стали исключением и регионы Урала. В Челябинской и Свердловской областях многие форумчане резко отреагировали на слова этой дамы и даже потребовали лишить её российского гражданства и выслать за границу.

(сс) Serge Serebro Алла Пугачева

Напомним, Пугачёва выступила в поддержку своего супруга Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). В своём заявлении на просторах запрещённой в России социальной сети она назвала его патриотом страны. При этом напомним, что Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) позволял себе откровенные лживые заявления о деятельности Вооружённых сил Российской Федерации, транслировал бандеровскую пропаганду и умалчивал об ужасающих деяниях киевского неонацистского режима.

Николай Ф. отметил, что супруги «на госконцертах бабло нарубили, а теперь: «Фу, мы оппозиция». «Жители прекрасной мирной страны. Ой, а чего Израиль постоянно спецоперации проводит? Но, наверное, как всегда: «Вы не понимаете, это другое», — едко высказался гражданин и призвал отобрать у них всё богатство в России.

Что касается её желания стать иноагентом, то пользователь Telegram Mr Gio написал: «Одобрить. Дважды». С ним согласны многие. «Вот и славно. Давно пора», — выразила свои мысли некая Татьяна Т.

Также интернет-пользователей волнует вопрос, зачем же Пугачёва вернулась в Россию. Многие граждане не хотят видеть её в нашей стране, особенно после последнего публичного заявления.

«Зачем вернулась, понятно. За деньгами. А хайп поднят, чтобы с пафосом вернуться в Израиль», — считает некая Алла А.

«А можно они уедут в Израиль и мы больше ничего о них не будем знать и слышать?» — с надеждой поинтересовалась некая Ольга.

«Скажите… где и когда закрыть за ней дверь…» — написала Елена.

«Ехала бы к мужу и по-тихому воспитывала детей, чего высовываться с высказываниями, народ гневить», — добавила некая Лара в социальной сети «ВКонтакте».

«Лара, это же Пугачёва. Она мастер пиара. Она знает, что её не зачислят в эти списки, но зато теперь это будет обсуждать вся страна. И в Штатах её теперь примут как родную», — ответила ей Ольга Г.

Кстати, очень многие пользователи интернета считают, что Пугачёвой ничего не будет. А нашумевшее её заявление было сделано ради пиара и адресовано, скорее, западным «друзьям».

Kremlin.ru Ельцин награждает Пугачёву орденом «За заслуги перед отечеством». 1999

«Приехала крыльями хлопать, да попусту. Время ушло. Силы той нет. Покровители сдулись», — написала некая «Олёна».

«Вот нет никакого дела ни до неё, ни до её муженька», — добавила Светлана М.

«Никто её не тронет. А люди поняли, из чего она состряпана», — отметил Игорь Б.

Некая Мария негодует по поводу того, что Алла Борисовна сделала в России состояние, а теперь почувствовала себя политиком. «По-хорошему ВСЕ награды и звания у неё нужно отобрать», — требует гражданка.

«Просто закройте ей въезд и лишите гражданства», — предлагает Mr Jack. Некий Djimbo предлагает также конфисковать имущество. Впрочем, некоторые полагают, что на слова Пугачёвой не нужно никому реагировать, тем более Минюсту России.

«Заступилась за мужа — ок, её право. А наше право — её бойкотировать и требовать того же от государства», — написал Кирилл.

Некая Наталья считает, что патриотизм в понимании Пугачёвой и его супруга нынче извращённый. «Уехать и гадить. Считаю, что нужно удовлетворить просьбу А. Б.», — написала гражданка.

«Они смеются над нами. Над людьми», — считает Serg.

Елена Л. в свою очередь потребовала от Пугачёвой извинений перед её семьёй, живущей в Донбассе. «У меня уехала дочь с семьёй в Россию, потому что нельзя безопасно растить ребёнка», — написала женщина. И добавила, что такие, как Пугачёва, оправдывают бомбардировки Донбасса.

Один из пользователей Telegram добавил, что людей ценят по поступкам, а публичных людей — вдвойне. «Мы победим, как бы трудно ни было, а они точно с нами эту победу не разделят. Мы их на этот праздник не возьмём», — подвёл гражданин своего рода итог дискуссии. И с ним трудно не согласиться.