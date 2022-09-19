Информация, согласно которой у киевского олигарха Игоря Коломойского прошли обыски по делу о махинациях в его компании «Укрнафта», стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 19 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

Обыск произошёл на курорте Буковель по месту проживания Коломойского. Процедуру устроили детективы НАБУ, которые изъяли документацию, гаджет, а также скачали информацию, содержащуюся на устройстве. Ранее прокурорами САП и детективами НАБУ было объявлено о подозрениях в финансовых махинациях в отношении верхушки компании «Укрнафта», частью которой является олигарх. Несмотря на конкретные действия по выявлению противозаконной активности, у правоохранителей пока нет оснований для предъявления обвинения Коломойскому.

Помимо проблем в бывшей УССР у киевского олигарха есть сложности в отношениях с Соединёнными Штатами Америки, которые обвиняют Коломойского и его семью в коррупционной деятельности. Американский минюст подозревает, что олигарх выводил из «ПриватБанка», владельцем которого он являлся до 2016 года, крупные суммы под предлогом кредитов аффилированным организациям.

«Пауки в банке зашевелились», — отметил Иван Г.

Многие пользователи считают, что это наезд далеко не на типичного киевского олигарха, потому что Коломойский в значительной степени поспособствовал приходу к власти в бывшей УССР Владимира Зеленского.

«Начали бороться с теми, кто привел Зеленского к власти? Видимо, марионетка хочет все деньги мира, и он не готов ими ни с кем делиться», — поделилась своим мнением Елена Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что некогда Коломойский был хозяином «Петрушки» Зеленского, но теперь главарём киевского неонацистского режима управляют напрямую из Вашингтона, поэтому олигарх оказался не у дел.

«Этакая благодарность Зели своему папику. Коломойский вложил кучу денег в то, чтобы Зеленский стал президентом. Теперь, видимо, надобность в этом денежном мешке отпала. Хотя его денежный мешок всё-таки кое-кого интересует. Весь бизнес присвоит кто-нибудь из окружения Зели», — пишет Андрей Б.

Цитата из видео «Головні дебати країни Зеленський — Порошенко» пользователя ЗеПрезидент Владимир Зеленский

Часть людей полагает, что преследование со стороны киевских правоохранителей для Коломойского не проблема, ведь он находится за пределами нацистского государства.

«Этот прохиндей давно уже в Израиле, и ему абсолютно наплевать, что происходит в «неньке». Мавр сделал своё дело, мавр может уходить», — написала Татьяна Н.

«Порошенко по 17 делам проходит, и хоть бы что, а у этого только первый обыск. Бояться ему вообще нечего», — считает Дмитрий К.

«Коломойский — тёртый калач. Ему эти обыски нипочём. Выкрутится и весь свой бизнес вывезет куда-нибудь в Израиль», — уверен Николай К.

Нашлись и те, кто отмечает, что Киев ведёт не борьбу с олигархами, а войну с конкурентами, поэтому не стоит ждать, что такие вопросы вдруг чудесным образом разрешатся в судебном порядке.

«Ничего ему не будет. Коррумпированный режим Киева не способен бороться с олигархами, потому что сам на 100% состоит из олигархов и их марионеток», — отметил Алексей П.

Напомним, 18 сентября газета «Зеркало недели» опубликовала информацию со ссылкой на собственные источники, согласно которой у киевского олигарха Игоря Коломойского прошли обыски по делу о махинациях в его компании «Укрнафта».