Заявление почётного председателя молдавской партии «Шор» Валерия Клименко о том, что в Кишинёве на протестный митинг против политики действующих властей Молдавии вышли порядка 45 тыс. человек, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 19 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

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Народный протест охватил Кишинёв из-за несогласия огромного количества молдавских граждан с политикой, которую проводит президент Молдавии Майя Санду. Именно её отставки требовали народные массы, вышедшие на улицы. Главный лозунг этого митинга — «Меняем Санду на дрова!» ярко характеризует то, чем недовольна протестная масса.

Молдавский лидер не угодил простым людям по той причине, что ближайшая зима грозит для страны стать самой холодной. И это не в связи с аномально низким столбиком термометра на улице, а из-за огромных счетов за отопление, которые людям придётся оплатить. Граждане хотят стабильности и понятного для всех будущего, а не того болота неоднозначности, в которое завела Молдавию её прозападный президент.

«Они же в Европу собрались. Чего митинговать-то?» — удивляется Олег Б.

Многие пользователи рады видеть, что безумная и бездумная политика европейских властей наконец-таки вынудила простых граждан взять в руки транспаранты и выразить публично своё возмущение.

«Отрадно наблюдать, как люди в Европе проснулись от бредятины правительств своих стран», — написала Елизавета Я.

Часть людей уверена, что во всех бедах молдаван действительно виновата президент Санду, которая в угоду своим западных хозяевам ведёт страну к пропасти.

«Санду давно надо было в мусорку истории выкинуть за её слова о георгиевской ленте, но народ Молдавии возмутило не это, а перспектива встретить зиму без отопления», — отметила Лейсан Т.

«Санду всех достала. Люди выходят на акции потому, что она не обеспечила их энергоресурсами», — считает Диана К.

«Сколько же им надо ещё возмущаться, чтобы до Санду дошло, наконец? И они что-то про сменяемость власти в нашу сторону будут говорить? Санду просят на выход, а она почему-то не торопится», — подметила Дилярочка К.

European People's Party Майя Санду

Другие же, наоборот, считают Санду куда как более сдержанным и разумным политиком, нежели её коллеги по Евросоюзу.

«А мне Санду представляется наиболее адекватным политиком, если сравнивать её с остальными в Европе. Против России санкции огульные вводить не стала, контракты на поставку энергоресурсов с Россией имеет, хоть и не долгосрочные, участвовать в войне на стороне киевских нацистов не стала. Если сложить все эти плюсы, они кроют все имеющиеся за её спиной минусы», — поделился своим мнением Кирилл Р.

Нашлись и те, кто уверены, что в скором будущем вся Европа будет стоять на ушах из-за непрекращающихся народных протестов.

«Митинги сейчас будут во многих странах. Во всём и виноваты власти Евросоюза, которые уговорили других вводить свои дебильные антироссийские санкции. Даже Молдавия, которая отказалась от санкций, но тем не менее ориентирована на ЕС, получила сполна. Пусть сами и разбираются со своими проблемами», — пишет Никита М.

«Скоро начнётся народная война в Европе против своих же лидеров, которые мучают людей и уничтожают экономическое благополучие. В Чехии и Латвии тоже были митинги недавно. И везде народ требует роспуска правительства и отставки президента», — указывает Arina M.

Напомним, 18 сентября РИА Новости опубликовало материал, согласно которому почётный председатель молдавской партии «Шор» Валерий Клименко сообщил о том, что в Кишинёве на протестный митинг против политики действующих властей Молдавии вышли порядка 45 тыс. человек.