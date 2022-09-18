Заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что школы Белгородского района в 10-километровой приграничной зоне переходят на дистанционный формат обучения, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 18 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

Белгородский губернатор отметил, что он продолжает объезжать приграничные районы, в которых за последние несколько дней были обстрелы со стороны киевских боевиков. Нацисты не гнушаются бить прямо по жилым кварталам. Из-за опасности провокаций руководство региона приняло решение перевести школьников с приграничных территорий на дистанционное обучение, чтобы у ВСУ не было соблазна атаковать учебные заведения.

«Правильное и разумное решение. Главное — обезопасить детей от атак нацистов», — считает Валентина Б.

Многие пользователи поддержали эту идею. Несмотря на спорное отношение родительского сообщества к удалённому обучению, на этот раз такой метод реально поможет детям учиться, не подвергая свою жизнь лишней опасности.

«Логично, что детей перевели на удалёнку. Киев показывает пик своей агрессии», — пишет Марина С.

Некоторые комментаторы отмечают, что школы переходят на удалёнку также и потому, что многие родители уже забрали своих детей и перевезли их подальше от зоны боевых действий.

«Решение-то правильное. Дети всё равно смогут учиться, а по необходимости и детские сады принимают», — отметил Гарри А.

Часть людей сетует, что мирная жизнь Белгородской области оборвалась и теперь региону приходится свыкнуться со статусом прифронтового.

«Позаботились о детях — это правильно. Обидно, конечно, очень, что дети не получают полноценного детства и видят ужасы военных действий», — подметила Анастасия К.

Ряд пользователей указывает на то, что на приграничных с нацистами территориях невозможна нормальная жизнь, поэтому местное население необходимо в обязательном порядке эвакуировать.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Эпицентр разрушений. Белгород, 03.07.2022 г.

«Ну, если ответка от нас за это «не положена» и время ударов по пунктам принятия решений «не наступило», то население приграничных населённых пунктов вообще нужно эвакуировать, причем из всего приграничья. Никто не знает, куда снаряд прилетит. Жилой сектор тоже под обстрелами нацистскими. Могут шарахать и по жилым домам, как это было на протяжении восьми лет в Донбассе. Поэтому полностью угрозы населению и детям дистанционное обучение не снимает», — указывает пользователь Art X.

«А почему детские сады продолжают работать? Дежурные группы что, обстрелам не подвергнутся? Эвакуировать надо людей, без исключения», — считает Алексей П.

Нашлись и те, кто считает, что эвакуация — признак слабости, а Россия должна показать врагу свою силу. Граждане считают, что пора нанести сокрушительные удары по центрам принятия решений, чтобы больше ни один нацистский снаряд не упал на жителей Белгородской области.

«Всё-таки наши дети из-за ВСУ не должны страдать. А мы сейчас просто обязаны сделать всё для того, чтобы они могли спокойно учиться», — написала Дина В.

«Нациков надо как можно скорее от границы с Россией отбросить. Иначе не прекратятся эти обстрелы», — поделился своим мнением Андрей Б.

Напомним, 18 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале о том, что школы Белгородского района в 10-километровой приграничной зоне переходят на дистанционный формат обучения.