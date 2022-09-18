Коллегия Европейской комиссии предложила Совету Европейского союза заморозить до 65% выплат Венгрии, составляющих порядка €7,5 млрд. Об этом сообщил на своей странице в одной из социальных сетей официальный представитель Европейского союза Эрик Мамер.

Пал Явор. Проспект Андраши

Речь идет о приостановке выплат Будапешту по трем программам «в рамках фонда сбалансированного развития» Европейского союза.

Предложение по ограничению бюджета поступило в рамках механизма обусловленности данных выплат «соблюдением верховенства закона».

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Венгрии имеет смысл покинуть Европейский союз. Были и те, кто напомнил о том, что в Европе заявляют о равенстве и свободе слова, а также других так называемых европейских ценностях, однако на примере с Венгрией видно, что в отношении Будапешта пытаются задействовать инструменты принуждения.

«Европейские ценности — это соль, потерявшая силу, которая никуда не годна», — добавила Татьяна.

«Давно пора выходить из этой странной организации!» — призвал один из участников обсуждения.

«Что, Венгрия отбилась от рук?» — с сарказмом спросил Валериан.

«Ага, выступает против санкций», — ответил ему SerGiKK.

«Мы Венгрии поможем», — добавила Mariña.

«Уходите из Евросоюза, и добро пожаловать в БРИКС», — призвал Александр.

«И это всё, что нужно знать о равенстве всех членов ЕС и плюрализме мнений в свободной демократической Европе», — отметила Любовь.

«Начало конца ЕС», — комментирует Светлана К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

«По-моему, первый кандидат на ближайший выход из ЕС», — заметил Sergey P.

«Решили наказать непослушного!» — написала Ярина.

«Быстрее бы эта помойка развалилась… а сколько было слов, что все страны ЕС равны?» — отреагировал lotus22.

«Вот вам демократия… Кто высказал несогласие — у того коррупция», — с сарказмом добавил Виктор Т.

«Думаю, после такого Венгрия точно приблизится к ШОС», — предложила Алиса ZA.

«Вся правда о ЕС вылезает наружу. Ценности Европы без удавки (ошейника) не работают…» — смеется Л. И. К.

«Вы этого не понимаете, на Западе такое называют демократией», — прокомментировал Е. В.

«И [они] еще что-то там воняли, что СССР якобы давил и наказывал за несогласие входящие в него республики, не давал выражать волю народов?.. Вот уж у них в Евросоюзе разрекламировали равенство и свободу… Давят и душат, наказывают и подло шантажируют, затыкают рты народам…» — подытожила Татьяна Х.